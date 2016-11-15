سوال نماینده میاندوآب از وزیر اقتصاد اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تعدادی سوال ملی از وزرا اعلام وصول شد. بر این اساس سوال جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب از وزیر اقتصاد در مورد عملکرد و سیر مالی ماده ۳۲ قانون بودجه در سنوات ۹۳ و ۹۴ اعلام وصول شد.

علاوه بر این، محبی نیا نماینده میاندوآب از طرح سوال خود از وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد سیر وجوه اداره شده در سالهای ۹۲ تا ۹۴ انصراف داد.

علاوه بر این، سید علی ادیانی نماینده قائم شهر از طرح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم ارائه لایحه وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی انصراف داد.