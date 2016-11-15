کمیسیون بهداشت مخالف تشکیل وزارت سلامت و رفاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به طرح پیشنهادی تشکیل وزارت سلامت و رفاه، افزود: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف هستند، در حال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد شده قسمتی از وزارت رفاه یعنی بخش‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاد دهندگان به دنبال تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستند که با این تغییر تنها وزارت تعاون و کار باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم با اعضا و رئیس کمیسیون تلفیق در این زمینه رایزنی می‌کند، ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت عضو در کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت می کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.