  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:

هنر کاریکاتور و گرافیک در تغییر رفتار مردم اثرگذار است

هنر کاریکاتور و گرافیک در تغییر رفتار مردم اثرگذار است

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: هنر کاریکاتور و گرافیک در تغییر رفتار مردم اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری با بیان اینکه این کمپین مانند دیگر کمپین‌های برگزار شده می‌تواند در تغییر رفتار شهروندان تاثیرگذار باشد، ادامه‌داد: امیدوارم که این کمپین روی رفتار شهروندان در حوزه محیط زیست اثرات خوبی داشته‌باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده از سوی هنرمندان بیشتر در بحث آلودگی هوا و محیط زیست است، افزود: طرح‌های مفهومی مخصوصا کاریکاتور و گرافیک می‌تواند رفتار مردم را تغییر دهد.

عبدالهی با تاکید براینکه نمایش طرح‌ها در حوزه محیط‌زیست اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، گفت: این تصاویر ذهن مخاطب را درگیر می‌کند به همین منظور این کمپین‌ها نباید مقطعی و کوتاه باشند.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موضوع محیط‌زیست فوق‌العاده مهم است به همین دلیل شهرداری در خصوص آن کارهای زیادی انجام داده‌است.

کد مطلب 3825114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها