هنر کاریکاتور و گرافیک در تغییر رفتار مردم اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری با بیان اینکه این کمپین مانند دیگر کمپینهای برگزار شده میتواند در تغییر رفتار شهروندان تاثیرگذار باشد، ادامهداد: امیدوارم که این کمپین روی رفتار شهروندان در حوزه محیط زیست اثرات خوبی داشتهباشد.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه طرحهای ارائه شده از سوی هنرمندان بیشتر در بحث آلودگی هوا و محیط زیست است، افزود: طرحهای مفهومی مخصوصا کاریکاتور و گرافیک میتواند رفتار مردم را تغییر دهد.
عبدالهی با تاکید براینکه نمایش طرحها در حوزه محیطزیست اهمیت فوقالعادهای دارد، گفت: این تصاویر ذهن مخاطب را درگیر میکند به همین منظور این کمپینها نباید مقطعی و کوتاه باشند.
به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موضوع محیطزیست فوقالعاده مهم است به همین دلیل شهرداری در خصوص آن کارهای زیادی انجام دادهاست.
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