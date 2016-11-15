اربعین نشان می دهد خون سید الشهدا هنوز در حال جوشش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام میر احمدرضا حاجتی پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور در مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در محضر زائران و خادمان آنها به ویژه مسئولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مقتدر خوزستان هستیم.

حقیقتا باید تشکر ویژه ای از همه داشته باشیم که با تلاش های شبانه روزی خود این بستر مناسب را برای خلق حماسه ای باشکوه فراهم می کنند.

وی افزود: نقل و انتقال قریب به دو میلیون زائر تنها از طریق سه مرز ایران آن هم مرز چذابه در استان خوزستان که دارای میادین مین زیادی است، زیرساخت هایی که بتواند تا این لحظه ۲۸ هزار خودرو را در خودش جای دهد یک تلاش و کار بسیار عظیم را می طلبد و به خوبی با اقتدار از عهده این امر عظیم برآمدند.

حاجتی بیان کرد: نیروی انتظامی به حق فعال است. بسیج، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی و دستگاه های مختلف موجبات رضایت زائران حسینی را فراهم کردند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: اربعین یک انقلاب و حماسه فرهنگی است و پیام مهمی را برای دنیا دارد. بزرگترین پیامش این است که خون حضرت سیدالشهدا هنوز در حال جوشش است و محبت امام حسین (ع) در خون های مردم مسلمان می جوشد.

حاجتی عنوان کرد: این انقلاب حسینی بوده و مردم هم حسینی بوده و هستند.

اربعین یک حرکت بین المللی است و هیچ دولتی از عهده اداره این جمعیت عظیم برنمی آید. آن چیزی که اربعین را به صورت امروزی سرپا نگه داشته است، حرکت و عنایت مردمی است.

وی اظهار کرد: نکته مهم این است که دولت و دولتمردان باید بیش از پیش به این حرکت بزرگ توجه کنند و هر کاری از دست آنها برمی آید برای جلب رضایت زائران حسینی فراهم کنند.