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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

تغییرات نیم فصل استقلال بررسی می‌شود

تغییرات نیم فصل استقلال بررسی می‌شود

علیرضا منصوریان میهمان جلسه بعدی هیات مدیره استقلال خواهد بود. این جلسه به احتمال زیاد هفته آینده در ساختمان باشگاه استقلال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بعدی هیات مدیره باشگاه استقلال به احتمال زیاد هفته آینده در محل این باشگاه برگزار خواهد شد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال نیز به احتمال بسیار زیاد در این جلسه حضور خواهد یافت.

یکی از مباحث مطروحه در این جلسه هیات مدیره با حضور منصوریان، تغییرات این تیم در نیم فصل در راستای ترمیم نقاط ضعف استقلال خواهد بود.

در خصوص تغییرات احتمالی برای نیم فصل دوم در استقلال گمانه‌زنی‌های فراوانی صورت گرفته. اما هیچ یک از این گمانه‌زنی ها تا زمان طرح و تصویب در جلسه هیات مدیره شکل عملیاتی به خود نخواهد گرفت. 

کد مطلب 3825121

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