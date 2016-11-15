به گزارش خبرنگار مهر، ایوب شرافتی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در هفت ماهی که از سال ۹۵ گذشته در آمار تصادفات حدود ۶ درصد افزایش کشته داشته‌ایم و مهم‌ترین علت تصادفات هم نبود توجه به جلو و ۳۰ درصد رعایت نکردن حق تقدم بوده است.

۹۱ درصد کشته‌شدگان موتورسواران و عابران پیاده بوده‌اند

وی بابیان اینکه از بین کشته‌شدگان ۶۱ درصد مربوط به موتورسواران و ۳۰ درصد از کشته‌شدگان عابران پیاده بودند، اظهار کرد: بیشترین سن کشته‌شدگان در تصادفات بین صفر تا ۳۵ سال بوده که درواقع قشر مولد و کارای جامعه بوده است.

رئیس پلیس راهورفا گلستان اظهار کرد: ۴۱ درصد تصادفات بین ساعت‌های ۱۶ عصر الی ۲۱ شب بوده که ازنظر محل وقوع حوادث ۲۶ درصد تمامی تصادفات در بلوارهاست، ۲۰ درصد در شهرک‌های اطراف شهر، ۲۰ درصد خیابان‌های اصلی بدون بلوار و ۱۹ درصد در تقاطع‌ها هستند.

سرهنگ شرافتی با ابراز تأسف از اینکه در بحث مجروحان هم بیشترین آمار طی هفت ماه گذشته مربوط به موتورسواران و عابران بوده، گفت: از این آمار ۵۶ درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها و ۲۸ درصد مربوط به عابران پیاده است.

وی تصریح کرد: آمار تصادفات و کشته‌شدگان از سال ۹۰ الی ۹۴ حرکت سینوسی داشته به این صورت که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ هفت درصد کاهش داشته‌ایم، سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۱۵ درصد کاهش، سال ۹۳ نسبت به ۹۲، یک درصد؛ سال ۹۴ نسبت به ۹۳، ۹ درصد کاهش داشته ایم.

رئیس پلیس راهورفا گلستان گفت: در اردیبهشت سال جاری بیشترین تصادفات سال جاری رخ‌داده و رشد ۷۰۰ درصدی داشته است تا جایی که استان گلستان در حوزه تصادفات مربوط به موتورسیکلت رتبه دو کشوری را داراست.

سرهنگ شرافتی اظهار کرد: ۲۱۰ هزار موتورسیکلت پلاک شده داریم اما برای این تعداد موتور تنها ۹ درصد گواهینامه صادرشده است و حدود ۲۰ هزار نفر گواهی‌نامه دارند، گرچه آمار موتورسیکلت‌ها بیش از این است.

وی در رابطه با عملکرد پلیس در بحث برخورد با تخلفات گفت: طی هفت ماه گذشته ۵۱۳ هزار برگ احضاریه و جریمه صادرشده که در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته‌ایم.

سرهنگ شرافتی درر رابطه با تعداد دوربین‌های نظارتی اظهار کرد: در استان گلستان ۱۱۴ دوربین نظارتی نصب‌شده که ۵۸ دستگاه آن فقط در شهر گرگان بوده و اقدامات انجام‌شده در حوزه برخورد با تخلفات این است که ضمن اینکه این دوربین‌ها از تخلف عکس می‌گیرند به شکل آنلاین مبلغ جریمه را برای راننده پیامک می‌کنند.

وی بابیان اینکه روزانه ۵۰۰ برگ جریمه توسط دوربین‌ها صادر می‌شود، تصریح کرد: استان‌های بزرگ از دوربین‌های خودکار استفاده می‌کنند اما در گلستان فعلاً در پشت این دوربین‌ها از کاربر استفاده می‌کنیم و لازم به ذکر است که اکیپی را به شهرهای بزرگ فرستاده‌ایم تا الگوبرداری کنند و ما هم در استان پیاده‌سازی کنیم.

سرهنگ شرافتی گفت: طی هفت ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار موتورسیکلت توقیف‌شده‌اند و ۸۴ هزار راننده موتورسیکلت جریمه و اعمال قانون شده‌اند.

وی افزود: اگر بعد از وقوع تصادف کارشناسان طی بررسی به این نتیجه برسند در بروز تصادف سازمان خاصی دخیل بوده است جریمه برای آن سازمان هم صادر می‌شود که تاکنون ۶ سازمان مقصر شناخته‌شده‌اند.

رئیس پلیس راهورفا گلستان گفت: طی هفت ماه گذشته ۴۵ هزار و ۵۵۰ دانش‌آموز دانش‌آموز آموزش‌دیده‌اند و بیش از ۴۰ هزار راننده توجیح شده‌اند.

۴۵ درصد تصادفات مربوط به شهر گرگان

سرهنگ شرافتی بابیان اینکه ۴۵ درصد تصادفات جرحی و فوتی مربوط به شهرستان گرگان است، افزود: آزادشهر ۶ درصد، گنبدکاووس ۱۷ درصد، مینودشت سه درصد، علی‌آباد هفت درصد و ... آمار میزان تصادفات در استان هستند و کمترین آمار مربوط به مراوه‌تپه بوده که آماری معادل ۶ دهم درصد بوده است.

وی در رابطه با آمار کاهشی و افزایشی تعداد کشته‌ها در تصادفات گفت: در بخش کاهش کشته‌ها شهرستان آق‌قلا طی هفت ماه گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته، رامیان ۵۰ درصد کاهش، کردکوی ۲۳ درصد، گنبدکاووس ۲۷ درصد کاهش داشته، گرگان ۲۱ درصد کاهش داشته است، اما آزادشهر افزایش ۲۰۰ درصدی داشته، بندر ترکمن هم افزایش ۱۳۳ درصدی و شهرستان‌های بندرگز، گالیکش، گمیشان و کلاله هم افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.

سرهنگ شرافتی در پایان گفت: طی ۲۴ روز گذشته ۱۷ درصد کاهش تصادفات را در سطح استان داشته‌ایم.