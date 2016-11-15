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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:

عادی شدن تردد در مرز مهران/تردد یک میلیون و۴۰۰ هزار زائر از مرزها

عادی شدن تردد در مرز مهران/تردد یک میلیون و۴۰۰ هزار زائر از مرزها

ایلام-جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: تردد در مرز مهران نیمه روان است و تاکنون یک میلیون و۴۰۰ هزار زائر از مرزها به کشور عراق تردد داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده امروز در نشست خبری با رسانه ها در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: تردد در مرز مهران نیمه روان است و فرایند عبور از مرز مهران تسریع می یابد.

وی عنوان کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۴۷ هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور عراق شده اند که بیش از ۶۵۰ هزار زائر مربوط به مرز مهران، ۴۴۶ زائر مرز چذابه و ۳۰۷ هزار زائر مرز شلمچه بوده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد: سه هزار نفر تاکنون از مرز مهران به دلیل نداشتن مدارک قانونی از جمله پاسپورت و ویزا به شهرهای خود بازگشت داده شده اند.

وی عنوان کرد: از مردم می خواهیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین به خصوص در مرز مهران از ورود بدون ویزا و گذرنامه به این مرز خودداری کنند.

کد مطلب 3825123

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