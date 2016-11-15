پخش سری جدید «حاضر غایب از نظر» از شبکه قرآن سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی تهیه کننده برنامه «حاضر غایب از نظر» از پخش سری جدید این برنامه خبر داد و گفت: این برنامه به صورت زنده و تولیدی سه شنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۰ از صحن اصلی مسجد مقدس جمکران در شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

وی ادامه داد: در این برنامه به بیان مفاهیم مهدوی با رویکرد اجتماعی و کاربردی در زندگی جامعه منتظر و وظایف وی در زمینه سازی ظهور می پردازیم و در چند قسمت آغازین سری جدید با توجه به مناسبت های ماه صفر، موضوع پیوند عاشورا و مهدویت را مد نظر قرار داده ایم.

رضایی به مستندهایی که در قسمت های مختلف این برنامه برای اولین بار پخش می شود اشاره کرد و گفت: مستندهای «در مسیر وصل»، «غبار»، «فراتر از مرز» و... به عنوان آیتم های میانی این برنامه ارائه می شود.

تهیه کننده «حاضر غایب از نظر» پاسخ به شبهات مهدویت از جمله انحرافاتی را که مدعیان و فرقه های نوظهور در مورد مهدویت داشته اند از موضوع اصلی این برنامه دانست و یادآور شد: به زودی این مساله با حضور کارشناسان مربوطه بررسی و برای عموم جامعه روشنگری خواهد شد.

وی تعامل با مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمیه و ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی را از شاخصه ها و نشانه های علمی بودن این برنامه دانست و عنوان کرد: امروز جامعه تشنه پیام های اصیل روشنگرانه و صریح در مورد نیازهای معرفتی خود علی الخصوص در حوزه مباحث مهدویت است و «حاضر غایب از نظر»، چنان که از نامش پیداست، بیانگر لزوم درک حضور امام زمان(عج) برای زمینه سازی ظهور است.

«حاضر غایب از نظر» کاری از گروه محافل و مسابقات شبکه قرآن و معارف سیماست که سه شنبه ها از ساعت ۱۹ روی آنتن این شبکه می رود.