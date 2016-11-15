حوادث کار در مازندران ۵۴۱ مصدوم برجا گذاشته است

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۱۲ نفر و ما بقی زن هستند، افزود: مرداد با ۱۰۰، مهر و تیر ماه هر کدام با ۹۳ بیشترین و فروردین با ۴۸ نفر کمترین موارد مصدومیت با حوادث کار در آن به ثبت رسید.

وی اظهار داشت: تعداد ۵۰ نفر (همگی مرد) طی هفت ماهه سالجاری در اثر حادثه کار در استان مازندران جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشت.

به گفته عباسی، در این مدت شهرهای آمل با ۱۱، بابل با هفت مورد شهرهایی هستند که بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشتند.

وی ادامه داد: مطابق آمارهای موجود در حوادث کارهفت ماهه امسال، سقوط از بلندی با تعداد ۲۶ نفر بیشترین علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد، پس از آن، برق گرفتگی با ۱۶ مورد، اصابت جسم سخت با ۷ و سایر موارد با یک، بیشترین دلایل مرگ در حوادث کار را در برمی گیرند.

عباسی یادآور شد: آمار تلفات فوتی ناشی از حوادث کار در سال گذشته ۹۷ بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۶.۹ داشت.