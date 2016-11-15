درآمد و هزینه دولت همخوانی ندارند/ نرخ تورم باید کاهش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: امروز مجموع درآمدهای دولت از محل فروش نفت، مالیات و ... با هزینه های کشور هم خوانی ندارد.

برنامه ریزی برای بهبود معیشت مردم

وی افزود: در سال هایی که نفت کشور با بشکه ای ۱۴۰ دلار فروخته می شد به اندازه امروز که نفت بشکه ای ۳۸ دلار فروخته می شود، دولت برای خودش تعهد ایجاد نکرده بود به نحوی که امروز ما شاهدیم درآمدهای دولت از هزینه های دولت کمتر است.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: دولت در بخش های مختلف از جمله اجرای آبیاری تحت فشار، حمایت از صنایع، افزایش حقوق ها و ...تعهدات زیادی از قبل برایش ایجاد شده که خود را ملزم به اجرای آنها می داند تا تغییر شرایط اقتصادی و بهبود معیشت برای همه اقشار در جامعه ملموس باشد.

مقیمی با بیان اینکه دولت علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی، پرداخت مطالبات پیمانکاران، افزایش حقوق ها و ... برنامه های مدونی برای بهبود معیشت مردم اجرا کرده است، گفت: دولت مصمم است در هر شرایطی تعهداتش را اجرا کند و با این وجود یارانه را هم پرداخت کند.

رشد ۱۱ درصدی شاخص های اقتصادی

وی خاطر نشان کرد: دولت برنامه های زیادی از قبیل آبرسانی به صنایع استان هایی مانند یزد و کرمان، استخراج و بهره برداری از میادین گازی مشترک، توسعه آبیاری تحت فشار در استان های محروم مانند سیستان و بلوچستان و ... را در این شرایط اجرایی می کند تا مشخص شود که برنامه های اقتصادی دولت در هر شرایطی اجرا می شود.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: بر اساس سیاستگذاری هایی که در دولتهای گذشته صورت گرفته بود رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۷ درصد بود ولی امروز به مثبت ۴.۵ درصد رسیده است.

مقیمی با بیان اینکه این کار تحول مهم اقتصادی در کشور محسوب می شود، گفت: متاسفانه ارزش خرید پول کشور در سه چهار تا سال گذشته کاهش یافته بود ولی امروز ارزش پول کشور حدود هفت درصد رشد یافته است.

وی اضافه کرد: بر این اساس ما در شاخص های اقتصادی ۱۱ درصد ارتقا داشته ایم.

صادرات بر واردات پیشی گرفته است

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: همچنین برای خروج از رکود دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان تزریق پول و سرمایه گذاری در بخش های مختلف کرده که خود نوید بخش یک جهش اقتصادی است.

مقیمی تصریح کرد: در این مسیر هم باید نظارت های لازم صورت بگیرد تا در مسیر صحیح سرمایه گذاری و رونق اقتصادی هزینه شود.

وی اضافه کرد: زمانی که دولت این پول ها را برای سرمایه گذاری اختصاص می دهد، مسیر مشخصی برای عمل کردن هم در این بخش مشخص می کند نه اینکه در این شرایط بی پولی ۱۰ میلیارد دلار برای کاری اختصاص بدهیم ولی این و آن این پولها را بگیرند و در خانه خرج کنند یا با آنها پورشه وارد کنند.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: در شرایطی که دلار هزار تومان بود و فردا سه هزار تومان شد، کارخانه های ما خوابیدند و تراز بازرگانی ما در جهان منفی شد به نحوی که حتی تا سال گذشته صادرات ما منفی بود اما سال ۹۴ اولین سالی بود که صادرات ما بر واردات پیشی گرفت و همین امر نشان می دهد، برنامه های اقتصادی دولت تاثیرات خودش را نشان داده است.

نرخ تورم باید کاهش یابد

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نباید فراموش کرد که دولت تورم ۴۳ درصدی را تک رقمی کرده و رشد، اقتصادی منفی را مثبت کرده است و این مسئله نشان می دهد که دستاوردهای دولت باید به خوبی بیان شود.

مقیمی گفت: باید تلاش کنیم که با پایین آوردن نرخ تورم، بالا بردن درآمدها و...مانع تورم شویم تا در کنار کنترل منابع داخلی و تکیه بر دستاوردهای برجام، قطار اقتصاد بیش از پیش روی ریل خودش حرکت کند.

وی با بیان اینکه دولت پول و سرمایه زیادی ندارد که اشتباه کند یا عده ای با آن پورشه وارد کنند و ویلا در خارج از کشور بسازند گفت: به همین منظور دولت با کار پژوهشی دقیق، علمی و بهره گیری از تجارب و دانش صاحب نظران و برجستگان اقتصادی، جلسات ویژه ای تشکیل دادند و تصمیمات جدی برای مسایل اجتماعی و اقتصادی گرفته شد.