مطالبات 5 سال اخير بهورزان به طور كامل پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، حسن اشرفيان امروز در همايش تجليل از بهورزان شهرستان بابل ، افزود: در 40 مركز درماني شهرستان بابل كه 29 مركز آن روستايي است ، بيش از 350 بهورز فعاليت مي كنند.

وي ، يكي از مشكلات اصلي بهورزان را عدم دريافت به موقع مطالبات آنان عنوان كرد و اظهار داشت: بسياري از بهورزان مطالبات 5 ساله اخير خود را دريافت نكرده بودند كه اين امر جاي بسي تاسف است اما خوشبختانه در طي 8 ماه گذشته 95 درصد اين مطالبات پرداخت شده و در آينده نزديك تمامي اين مطالبات پرداخت مي شود.

اشرفيان در ادامه با اشاره به اينكه يكي از محورهاي اصلي فعاليت معاونت بهداشتي علوم پزشكي بابل ، مهروزي و عدالت گستري است ، افزود: با تمام توان سعي مي كنيم به دور از هرگونه تملق گويي ، مطالبات و اضافه كاري و حقوق كاركنان به ويژه بهورزان را به موقع پرداخت نموده و تبعيض ها را ريشه كن كرده تا خداي ناكرده حق كسي ضايع نشود.