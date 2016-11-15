میلاد اکبرنژاد مدیر مسابقه نمایشنامه نویسی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر و مسئول بخش نمایشنامه خوانی این رویداد درباره چگونگی شکل گیری این طرح به خبرنگار مهر گفت: رویداد نمایشنامه خوانی از دل مسابقه نمایشنامه نویسی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درآمده است که به این ترتیب در نهایت ۱۰ اثر برگزیده این مسابقه به بخش نمایشنامه خوانی راه یافته و طی ۵ روز، دو اجرای نمایشنامه خوانی دارند.

وی درباره هدف از برپایی این بخش در حاشیه جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد: اکثر کسانی که در مسابقه نمایشنامه نویسی تئاتر فجر شرکت می کنند جوانان و تازه نفس ها هستند و اصل بر این است که با برگزاری این جلسات به نوعی معرفی این جوانان صورت بگیرد تا به سمت تئاتر حرفه ای و بدنه تولید تئاتر پیش بروند. تلاش ما این است که مخاطبان این رویداد از بین دست اندرکاران تئاتر، مدیران سالن ها و یا کسانی که دستی در تولید تئاتر دارند، باشند چون وظیفه ما این است که این نمایشنامه ها را به شکل مناسبی معرفی کنیم.

این نویسنده و کارگردان تئاتر در پاسخ به اینکه این چرا این بخش مورد توجه نمایشنامه نویسان حرفه ای تئاتر قرار نمی گیرد، بیان کرد: قبول دارم که بخش نمایشنامه نویسی تئاتر فجر کمی مهجور است و واقعیت اینکه انگار بلاتکلیفی خاصی در مورد این بخش وجود داشت، اما در دو سال گذشته که سعید اسدی دبیر جشنواره تئاتر فجر است تلاش شده با توجه به وضعیت موجود راه برای حضور جوانان و تازه نفس ها باز شود تا ما بتوانیم از این پتانسیل برای معرفی آنها به بدنه حرفه ای تئاتر استفاده کنیم.

تلاش می‌کنیم در سال‌های بعد صاحب‌نامان هم بیایند

وی افزود: تلاش ما این است که به سمتی حرکت کنیم تا در سال‌های آتی دوستان تراز اول و صاحب نام تئاتر نیز در این بخش شرکت کنند که البته این اتفاق به سازوکارهای بسیار جدی نیز نیاز دارد که در یک بازه زمانی محدود امکانپذیر نیست. امیدوارم و آرزوی من این است که این بخش به عنوان یک اتفاق در تئاتر ایران مطرح شود.

مدیر مسابقه نمایشنامه نویسی تئاتر فجر درباره زمان نامناسب برگزاری این بخش که چند ماه قبل از رویداد اصلی جشنواره تئاتر فجر است، توضیح داد: قبل از دو سال گذشته، این بخش همزمان با جشنواره تئاتر فجر برگزار می شد که از نظر من یکی از معضلات این بخش همین بود چون در این وضعیت بخش اصلی جشنواره در معرض دید بیشتری قرار می گرفت و بخش‌های جانبی کمتر دیده می شد اما در این ۲ سال تلاش شده این رویداد و همچنین بخش های دیگری مانند مسابقات عکس و پوستر و برگزاری کارگاه‌های تئاتر در زمانی غیر از زمان اصلی برگزاری جشنواره برپا شود تا هم توجهات را به شکل مناسب و در حد لیاقت خود دریافت کنند و از سوی دیگر ما یک جریان تئاتری در جشنواره داشته باشیم که فقط همه برنامه ها معطوف به ۱۰ روز برگزاری جشنواره نباشد.

این هنرمند درباره چگونگی رونق گرفتن این بخش پیشنهاد داد: استفاده از جایگاه‌های ویژه، حضور داوران بین المللی و تبلیغات بییشتر برای معرفی این بخش به همه دست اندرکاران تئاتر می تواند باعث رونق بیشتر این بخش شود.

اکبرنژاد متذکر شد: البته اتفاق جالبی که در ایران می افتد این است که کار در ایران دشوارتر از جاهای دیگر دنیا است چرا که مدتها است همه حرفه ای های تئاتر کمتر رغبت می کنند در چنین رویدادهایی شرکت کنند که این مساله هم جای بحث دارد. به نظر می رسد بعضی از هنرمندان ما وقتی به نقطه ای می رسند دیگر برایشان کسر شأن است که در چنین مسابقه هایی شرکت کنند و یا عنوان می کنند دیگر از ما گذشته که در چنین رویدادهایی حضور پیدا کنیم و یا اینکه اصلا اعتباری برای چنین مسابقه هایی قائل نیستند.

مدیر مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر در پایان صحبت هایش درباره کیفیت آثار شرکت کننده در این بخش بیان کرد: کیفیت را به شکل مجرد نمی توان بررسی کرد بلکه باید ابتدا وضعیت نمایشنامه نویسی کشور را مورد بررسی قرار داد و بعد کیفیت چنین بخشی را بررسی کرد اما با توجه به کیفیتی که در نمایشنامه نویسی کل کشور وجود دارد معتقدم که کیفیت این بخش نیز مطلوب است و در واقع می توان گفت که این مسابقه نمایشنامه نویسی برآیند نمایشنامه نویسی جوان تئاتر کشور ما است