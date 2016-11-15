درخواست مجلس از روحانی برای تجدیدنظر در قیمت خرید کشمش و انگور

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نامه ای با امضای ۱۵۰ نماینده به رئیس جمهور در خصوص مشکلات تولید کنندگان انگور و کشمش قرائت شد.

بر این اساس ۱۵۰ نماینده مجلس با امضاء نامه‌ای یک برگ گزارش ریزهزینه‌های تولید انگور و کشمش در یک هکتار باغ در سال ۹۴ - ۹۵ توسط کارشناسان و مهندسان جهادکشاورزی را برای اتخاذ تصمیم عاجل برای حمایت از کشاورزان ذی‌نفع به اطلاع رئیس‌جمهور رساندند.

در این بیانیه آمده است: با محاسبه انجام شده هزینه‌های داشت و برداشت یک هکتار باغ برای استحصال انگور و کشمش مبلغی بیش از ۱۸ میلیون تومان محاسبه شده که میانگین برداشت انگور ۱۵ تن است که کشمش حاصل از آن کمتر از ۴ تن می‌باشد. نتیجه اینکه هزینه تولید هر کیلوگرم انگور ۱۵۰۰ تومان و هر کیلو کشمش کمتر از ۵۰۰۰ برآورد شده است. این در حالی است که باغداران انگور کشور عموما به علت عدم تمکن مالی با استفاده از تسهیلات بانکی امور مربوطه را انجام می‌دهند و برای بازپرداخت آن و سایر بدهکاری‌ها و تامین هزینه‌های متعارف زندگی نداشتن بازار خرید عادلانه یا چوب حراج به مال خود می‌زنند یا برای تمدید وام‌ها، سودهای بانکی را تامین می‌کنند که در هر دو صورت سود ناروا را برای دلالان و ظلم ناحق برای کشاورزان در بر خواهد داشت. بنابراین افزایش قیمت پس از خالی شدن دست کشاورزان زحمتکش نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب است.

یارانه کشمش در سال‌های قبل بیش از ۷۰۰ تومان بوده است در حالی امسال به ۲۰۰ تومان تقلیل یافته است. مزید اطلاع تصمیم متخذ شده دولت محترم برای پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ ریال به صادرکنندگان برای حمایت از افزایش قیمت کشمش به دلیل غیرکارشناسانه بودن نه تنها افزایش قیمتی را در بر نداشته بلکه تاثیر معکوس داشته و باعث تزلزل بیشتر بازار آن و حتی کاهش قیمت هم شده است.