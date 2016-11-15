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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان:

۱۰ هزار روستایی لرستان از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند

۱۰ هزار روستایی لرستان از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند

خرم آباد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان از آبرسانی به ۱۰ هزار و ۴۰۹ نفر از جمعیت روستایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند صبح سه شنبه در حاشیه بهره برداری از ۵ پروژه آبرسانی روستایی لرستان با اشاره به اینکه با بهره برداری از این پروژه ها ۱۱ روستا آبرسانی شد، اظهار اشت: با افتتاح این پروژه ها ۱۰ هزار و ۴۰۹ نفر از جمعیت روستایی استان آبرسانی شدند.

وی با بیان اینکه این پروژه ها جزء پروژه های اقتصاد مقاومتی بود، تصریح کرد: ۱۸۳ پروژه آبرسانی روستایی در استان تعریف شده که تا کنون ۴۶ پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان افزود: تا خردادماه ۹۶ که پایان سال مالی ۹۵ است مابقی پروژه ها بهره برداری می شود.

کد مطلب 3825148

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