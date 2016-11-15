۸۵۰۰محموله دامی وارده به سمنان مورد نظات دامپزشکی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان، حسن هاشم زاده درباره نظارت بر محموله های دامی وارد هبه استان، توضیح داد: نیروهای اداره دامپزشکی در حفظ و حراست از بهداشت عمومی جامعه در برابر تهدیداتی بالقوه از قبیل بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بر تمامی محموله های دام و فرآورده های مرتبط نظارتهای دقیق بهداشتی را اعمال می کنند.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، ۳۵ نوع محموله اعم از دام و فرآورده های مرتبط دامی در قالب ۵۸۰۰ محموله به استان وارد شده و در شهرستانهای تابعه توسط کارشناسان اداره دامپزشکی، اقدامات درمانی، پیشگیرانه و نظارتی بر کنترل بهداشتی محموله های مرسوله به مقصد استان انجام پذیرفته است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان همچنین گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نوع محموله ها، کیفیت بازرسی ها متفاوت است و کارشناسان این اداره در مواجهه با محموله های گوناگون با توجه به استانداردهای خاص آن محموله، اقدام به بازرسی بهداشتی می نمایند و با نظارت های مستمر و کنترل کردن محموله های وارده به استان، سلامت آن ها را بررسی و تأیید نموده و سپس وارد چرخه مصرف می گردند.

هاشم زاده با اشاره به اینکه اقدامات دامپزشکی از جمله اقدامات موثر در پدافندهای زیستی و پدافند غیرعامل محسوب می شود، بر لزوم هر چه بهتر انجام شدن نظارت های بهداشتی و همکاری متصدیان و فعالان صنعت دامپروری تأکید کرد.