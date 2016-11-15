توسعه صنایع دستی وگردشگری در راستای تحقق اقتصادمقاومتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد رحمتی روز سه شنبه در کارگروه گردشگری استان زنجان ،با اشاره به اهمیت صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: در صورتیکه این بخش ها مورد توجه باشد حداقل ۶۰درصد اشتغال مورد نیاز کشور را تامین می کند.

وی خاطر نشان کرد: صنایع دستی و گردشگری فرصتی است که می توان با هزینه اندک ظرفیت های زیادی را بالفعل کرد.

معاون عمرانی استاندار ی زنجان در خصوص بازارچه های صنایع دستی در دست احداث نیز تصریح کرد: مجتمع تفریحی و گردشگری نور که از چندین سال پیش کلنگ زنی شده باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

رحمتی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات این پروژه فقدان پروانه ساخت بود که با پیگیری های جدی رفع شد و انتظار می رود طبق برنامه زمان بندی شده احداث آن تسریع شود.

وی ادامه داد: باید مشابه بازارچه های صنایع دستی در حوزه کشاورزی، عرضه و فروش محصولات ویژه هر منطقه ای راه اندازی شودف برای نمونه فعالسازی بازارچه های ویژه عرضه زیتون طارم در این شهرستان لازم است.

رحمتی ابراز کرد: با کمک بنیاد مسکن و سایر نهادهامی توان با تامین زیرساخت ها بازارچه های عرضه محصولات خوراکی بومی هر منطقه ای را رونق داد و اشتغالزایی را پشتیبانی کرد.

به گفته رحمتی باید هنرمندان صنایع دستی و تولید کنندگان در بازارچه ها مستقر شوند و تولید و عرضه را توامان انجام دهند.