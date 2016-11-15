نهادهای فرهنگی اردبیل در توسعه شعر آیینی نقش ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی شعر آیینی تصریح کرد: شعر آیینی از جایگاه تربیتی و تبلیغی قابل‌توجهی برخوردار است و هر قدر در خصوص آن هم‌اندیشی شود ناکافی است.

وی افزود: در اهمیت شعر آیینی همین بس که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید دارند که شعر یک مداح و شاعر گاهی می‌تواند با یک مجلس سخنرانی برابری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به نقش برجسته شعر آیینی اشاره کرد و افزود: تأثیر شعر آیینی در افکار عمومی مردم اردبیل که به شهر حسینی شناخته می‌شود، قابل‌توجه است.

ستوده تأکید کرد: در واقع خیل عظیم مشتاقانی که در مجالس مداحان و شاعران آیینی می‌نشینند، نشان می‌دهد جایگاه شعر آیینی در بین مردم اردبیل رفیع و قابل‌توجه است.

وی با اذعان به اینکه اردبیل به عنوان پایتخت حسینیت لازم است به مقوله شعر آیینی توجه ویژه داشته باشد، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مباحث تبلیغی به ویژه در عزاداری‌ها شعر آیینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی و هم‌اندیشی شعرای آیینی و خروج از تصدی‌گری دولتی چنین جمع‌هایی تأکید کرد و افزود: لازم است از ظرفیت شعر آیینی به شکل شایسته استفاده شود.

ستوده با اشاره به همراهی سازمان تبلیغات اسلامی استان با شعر آیینی اضافه کرد: در عین حال تمامی دستگاه‌های فرهنگی لازم است همکاری مطلوبی داشته و نسبت به توسعه شعر آیینی اقدام کنند.