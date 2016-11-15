به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان زنجان ، با اشاره به برگزاری کارگروه توسعه گردشگری در استان های غربی کشور گفت: این کارگروه با حضور سفرای کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان به منظور بررسی رفع موانع گردشگری و ارایه راهکارهای موثر رونق این بخش در تبریز برگزار شد.

وی اظهار کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شرکت های بومی استان در کشور مقیم، دعوت از فعالان اقتصادی برای مشارکت در پروژه ها، رایزنی برگزایر شب های فرهنگی، شناسایی علایق و ذایقه ها و نیازهای گردشگران سایر کشورها ، معرفی مزیت های استان های منطقه از راهکارهای رونق گردشگری بود که سعی می شود اجرایی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با ارایه عملکرد اداره کل متبوعش در جذب گردشگر اظهار کرد: استان زنجان با برگزاری جشنواره های بین المللی، ملی و استانی نظیر جشنواره غذای اکو، آش ایرانی، جشنواره انار،سیب و انگور به عنوان استان جشنواره ای مطرح است.

رحمتی از برگزاری کنگره تاریخی معماری شهرسازی در استان زنجان خبر داد.

در ادامه این جلسه معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نیز با تشریح وضعیت شهرک های صنایع دستی گفت: از چهار بازارچه ورک شاپی که قرار بود با محوریت گردشگری احداث شود بازارچه جنب رختشویخانه به بهره برداری رسیده است.

محمود علی محمدی افزود: مشکل پروانه شهرک گردشگری تفریحی نور رفع شده و طراحی شهرک جانمایی شده در عوارضی زنجان-تهران(ظریفان) ۷۰ درصد پیشرفت داشته و آماده مناقصه است.

وی یادآور شد: شهرک جانمایی شده در عوارضی زنجان- تبریز نیز به دلیل پاسخ منفی استعلامات زیست محیطی بلاتکلیف مانده است.