لزوم اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، ناصر کرمی گفت: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش استان طرح تقویت بنیه علمی و نخبه پروری دانش‌آموزان طبق ضوابط و با مشارکت بیشتر دستگاه ها ادامه می یابد.

مدیرکل با اشاره به پخش برنامه تلوزیونی ستارگان امید از آذرماه سال جاری، خاطر نشان کرد: برگزاری مسابقات علمی در بین دانش آموزان در این برنامه تلوزیونی لحاظ شده و همکاری مدیران شهرستان ها و مناطق در ارائه محتوای آموزشی وایجاد انگیزه در دانش آموزان مورد تاکید است.

کرمی درادامه به نقش پژوهشسراها و کانون‌ها در تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: وجود نیروی انسانی توانمند و نظارت بیشتر باعث افزایش کارایی این مراکز می شود.

وی پرسش مهر ریاست جمهوری و انعکاس آن را در مناطق تابعه یادآوری کرد و تصریح کرد: ثبت نام دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری طبق زمان بندی از طریق سامانه همگام صورت گیرد.

این مقام مسئول با بیان این که طرح تعالی به همه مدارس استان تعمیم یابد، عنوان کرد: با توجه به هفته کتاب و کتابخوانی، تجهیز کتابخانه‌های مدارس در اولویت قرار گیرد.

ناصر کرمی در ادامه از فراخوان تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۹۵ خبر داد و گفت: جزییات تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان روی سایت سازمان سنجش قابل دسترس است.

کرمی خطاب به مدیران و رؤسای شهرستان ها ومناطق قوانین جذب اعتبار از محل درآمدهای شهرداری را تشریح کرد و افزود: در این رابطه مشاور اقتصادی بکارگیری شده و آماده پاسخگویی و پیگیری می باشد تا عوارض شهرداری ها برابر قانون مطالبه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق با حضور مدیرکل و اعضای شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد.

در ادامه مدیران و رؤسای شهرستان ها و مناطق به تشریح مسایل و مشکلات حوزه شان پرداختند و مدیرکل نیز به مسائل مطرح شده پاسخ داد.