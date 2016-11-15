۳ تن از اراذل و اوباش مسلح در عنبرآباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان کرمان، سجاد افشارمنش با بیان این مطلب گفت: متهم اصلی پرونده چندین فقره تیراندازی ایزایی به قصد رعب و وحشت در پرونده سیاه خود دارد.

افشارمنش تیراندازی ایزایی به قصد رعب و وحشت در جامعه را محاربه دانست و هشدار داد: با مجرمان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات این خبر ابراز داشت: پس از اعلام وصول گزارشی مبنی بر حضور این ارازل و اوباش در سطح شهر و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان، ماموران پلیس اطلاعات به محل اعزام شدند.

افشارمنش گفت: پس از حضور ماموران در محل این افراد مسلح اقدام به تیراندازی و فرار کردند که پس از یک تعقیب و گریز چند ساعته ماموران موفق به دستگیری این اراذل واوباش شدند.

افشار منش با بیان اینکه متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند، افزود: در هنگام دستگیری متهمان دو قبضه سلاح جنگی و مقادیری مهمات از آنها کشف و توقیف شد.

وی تاکید کرد: تیراندازی به قصد رعب و وحشت در بین مردم محاربه محسوب می شود و دستگاه قضائی به شدت با مخلان نظم و امنیت مردم برخورد خواهد کرد.