سد معبر موضوعی بین احساس و قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقانی در سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با انتقاد از ساماندهی نشدن دستفروش ها گفت: متاسفانه هجوم دستفروش ها و وانت های دوره گرد به حدی زیاد است که در برخی محلات مردم حتی ۱۲ شب هم آرامش ندارند.

وی با بیان اینکه بحث سد معبر امروز از مسائل حاد مدیریت شهری است، گفت: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به جمع آوری دستفروشان است.

حقانی با اشاره به دوران مدیریت خود در شهرداری تهران افزود: در آن دوران نه شهربان داشتیم و نه معبربان و همه بار این موضوع بر عهده شهرداری نواحی یا مناطق بود اما اکنون با این همه دستگاه چرا این معضل رفع نمی شود.

وی تاکید کرد: سدمعبر موضوعی بین احساس و قانون است که متاسفانه هر روز عده ای به خیل عظیم سد معبر اضافه می شوند.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: تذکر دوم درباره بحث شهرک ها است. طبق قانون ۸۰ درصد خدمات شهرک توسط شهرداری ناحیه است.

وی اضافه کرد: در شهرک های منطقه ۲۱ و ۲، زمین را گرفته ایم و عرصه های عمومی را تنگ کرده ایم اما خدمات نمی دهیم.

حقانی درباره آلودگی هوا نیز گفت: اولویت های حمل و نقل عمومی بسیار حائز اهمیت است. می پذیریم که دولت قبل با وجود منابع مالی هیچ کمکی نکرد اما بحث ما یک خط و دو خط مترو نیست، بحث اصلی ایجاد بیش از هزار کیلومتر مترو است.