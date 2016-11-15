۶۵مخزن ۲۰۰لیتری آب در اختیار مردم طرود و خارتوران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، علی عرب در نشست کارگروه رفع محرومیت مناطق روستایی که صبح سه شنبه برگزار شد، ضمن بیان اینکه کمیته امداد در محرومیت زدایی از مناطق دارای ضریب محرومیت بالا تمام همت و تلاش خود را به کار می بندد، گفت: به منظور کاهش فقر در استان و انتخاب منطقه طرود امیداریم سازمان های مربوط در کاهش فقر و محرومیت به طور هماهنگ با مجموعه همکاری کنند و در گام نخست در حمایت از مناطق روستایی محروم فاقد لوله کسی آب ۶۵ مخزن ۲۰۰ لیتری به ارزش ۷۳ میلیون ریال در اختیار مردم طرود و خارتوران قرار گرفت.

وی افزود: برخی نقاط استان سمنان از نظر شاخص های فقر در شرایط مطلوبی قرار ندارد کاهش محرومیت زدایی در استان جز حیطه اختیارات یک نهاد یا سازمان نیست بلکه این مهم لزوم مشارکت هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی را برای فقر زدایی می طلبد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با بیان اینکه منطقه طرود شاهرود به عنوان روستای پایلوت محرومیت زدایی انتخاب شد، ابراز داشت: تدوین سند کاهش فقر با همکاری استانداری و سایر نهاد های اجرایی می تواند راهکاری برای گسترش تعامل با کمیته امداد به شمار رود تا بتوان با توسعه شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق محروم در راستای محرومیت زدایی در استان گام های موثر برداشت.

عرب در ادامه توضیح داد: رسیدگی به مسائل بهداشتی، ارتقای دانش، آبرسانی و ایجاد راه‌های ارتباطی در روستاها از وظایف اصلی کمیته امداد نیست و برای آنکه اقدامات این نهاد تاثیرگذارتر باشند، مستلزم همکاری تمامی دستگاه‌های مربوطه است تا در کاهش فقر به مناطق محروم با ضریب محرومیت بالا ورود پیدا کنند.

وی افزود: کمیته امداد در تلاش است تا با بومی سازی خدمات و شناسایی مشاغل مناسب با وضعیت استان در طرح اشتغال و توانمند سازی بتوانیم با افزایش مشاغل خانگی کوچک به ممدجویان که دارای ارزش افزوده ویژه در استان باشد بتوانیم در کاهش فقر و محرومیت زدایی سهیم باشیم.