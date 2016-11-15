کربن هویت ایرانی را متافیزیکی می داند/افلاطونیان پارس ازمنظر کربن

مراسم بزرگداشت هانری کربن، روز گذشته در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این مراسم انشالله رحمتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدا با طرح این سوال که ضروت پرداختن به کربن چیست گفت: آیا صرفاً جاذبه او برای ما این است که یک متفکر اروپایی به فرهنگ ما علاقمند شده است و فرهنگ ما را می ستاید؟ او به هویت ایرانی می پردازد و بر پیوستگی های فرهنگی ما تاکید می کند.

رحمتی ادامه داد: کربن اگر دستاوری هم داشته این دستاورد برای اروپائیان بوده و می خواسته مشکل اروپایی ها را رفع کند. کربن فکر می کند با فلسفه اسلامی می توان راه حلی برای مشکلات جامعه یافت. او گاهی پروژه خود را اینگونه تعریف می کند و می گوید وقتی منابع اسلامی را مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که نباید چنین افرادی را در تاریخ فلسفه حذف کنیم.

وی افزود: کربن معتقد است با خیال خلاق ابن عربی می توان به شکاف هایی که در فرهنگ غرب است فائق آمد. باید گفت زبان فلسفه جهان شمول است و اگر به کار غربی ها بیاید به ما هم کمک خواهد کرد.

انشالله رحمتی گفت: کربن سه گروه را در جهان اسلام تشخیص داده است. او نماینده گروهی از مسلمانان را رجل اردنی می دادند. این رجل اردنی می گوید ما روشنفکران سنی مسلمان عرب یا باید با پیشرفت غرب همراه شویم و خدایان را بکشیم و یا اگر بخواهیم سنت خود را حفظ کنیم باید عقب مانده بمانیم. لذا کربن می گوید این رجل اردنی در کشتن خدا دست نیچه را بسته است.

وی ادامه داد: کربن گاهی طوری صحبت می کند که انگار احساس گناه می کند و می گوید اگر بخواهیم مشکلات در جهان اسلام مرتفع شود باید خودمان به کمک جهان اسلام برویم چون خود باعث آن بوده ایم.

رحمتی افزود: کربن گروه دوم مسلمانان را کسانی می داند که دل در گرو سنت اسلامی داند ولی یک نوستالوژی نسبت به این سنت دارند ولی معتقدند دوران آن به سر آمده است و دیگر نمی توان کاری با این سنت کرد.

وی اظهار داشت: گروه سوم که کربن به آنها اشاره می کند و می توان آن را به طور غیر مستقیم از آثار کربن دریافت کرد کسانی اند که به آنها افلاطونیان پارس می گوید. افلاطونیان پارس یکی از کلیدواژه های کربن است.

وی ادامه داد: به لحاظ تاریخی افلاطونیان قبل از دوران مدرن بودند ولی به دوران جدید که می رسد آخرین افلاطونیان غرب برای کربن، افلاطونیان کمبریج هستند که همزمان با دکارت و هابز اند.

رحمتی گفت: پیکار در راه ملکوت یکی از مفاهیمی است که در آثار کربن وجود دارد. یک پیکار برای جان جهان و ملکوت به راه افتاده و این پیکار بین افلاطونیان کمبریج و دکارت در گرفت. از نظر کربن به ظاهر افلاطونیان کمبریج این پیکار را شکست خورده اند. چه بسیار نظریات حقی که در تاریخ طرفداری پیدا نمی کنند.

وی ادامه داد: کربن معتقد است امروز تنها افلاطونیان زنده در دنیا افلاطونیان پارسی هستند و باید به این گروه سوم کمک کرد تا بتوانند وارد گفتگو با دنیای جدید شوند. او می خواهد با کمک به آنها این پیکار را زنده کند و هدف او فقط برای غرب نبوده و به نوعی معطوف به ماست.

انشالله رحمتی گفت: کربن به نوعی بر پیوستگی اجزای مختلف فرهنگ ما تاکید می کند. اجزایی که ما آن را معمولاً متعارض می دانیم. یکی از وجوهی که کربن به دنبال آن است پیوستگی بین ایران زرتشتی و ایران اسلامی است. نگاه کربن در اینجا دقیقا نگاه سهروردی است. آنچه برای کربن مهم است حیات آن مضامین در وجود اکنونی ماست.

وی ادامه داد: کربن گاهی دیدگاه ایرانیسم و کوشیسم(نام حبشه) را در مقابل هم قرار می دهد. ویژگی تفکر ایرانیسم هرمنوتیک است و لازمه هرمنوتیک آزادی و اخلاقیت است. ویژگی کوشیسم دیالکتیک است که ما را در بند ضروت های منطقی می کند.

وی اظهار داشت: از نگاه کربن هویت ما یک هویت تاریخی نیست بلکه این هویت، متافیزیکی است.

رحمتی اضافه کرد: کربن به پیوستگی تشیع و تصوف اشاره می کند که این دو پدیدار ایرانی هستند و هر دو در دامن اسلام پرورده شده اند. اگر اسلام بیرون از تفکر ایرانی باشد نه می تواند تشیع ایجاد کند و نه تصوف. ویژگی روح ایرانی این است که می تواند تشیع و تصوف را خلق کند.

وی گفت: پیوستگی دیگری که کربن به آن اشاره می کند پیوستگی بین فلسفه، عرفان و ادبیات فارسی است. ما فلسفه و عرفان را در دو شاخه جدا و متعارض می دانیم ولی کربن به این امر قائل نیست و در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بر خلاف همه تصورات ما که ابن سینا مشایی است، او را یک حکیم اشراقی یا عارف معرفی می کند.

وی ادامه داد: یکی از وجوه بارز کربن که می تواند فلسفه ما را به عرفان و ادبیات وصل کند توجه کربن به تمثیل های ابن سینا و سهروردی است.

رحمتی گفت: پیوستگی دیگر که کربن در نظر می گیرد پیوستگی بین ملیت و ادیان ابراهیمی است. کتاب معبد و مکاشفه مقایسه بین تعبیرهای در مورد معبد و تاویل های ایرانیان در مورد کعبه است.