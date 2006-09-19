پرونده تخلف اعضاي شوراي شهر كرج در سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است

عبدالله روشن در گفتگو با خبرنگار "مهر" در كرج، با اشاره به تخلف برخي اعضاي شوراهاي شهر و روستا در استان تهران اظهار داشت: تعداد قابل توجهي از متخلفان معرفي و سلب عضويت شده اند و پرونده برخي ديگر در دست بررسي است .



وي با بيان اينكه قانون با دقت كامل در مورد متخلفان اجرا خواهد شد، افزود: برخي اعضاي شوراي اسلامي كلانشهر كرج در مصاحبه مطبوعاتي به تخلفات خود افتخار كرده و آن را در راستاي مرتفع كردن مسائل دانسته اند اما بسيار موهن است كه يك نماينده به تخلفاتي كه يك دستگاه نظارتي ارشد به آنها رسيدگي كرده ببالد.

معاون استاندار تهران گفت : متاسفانه در شوراي شهر كرج اقدامات و تخلفاتي به نامهاي مقدسي از جمله كمك به زلزله زدگان بم ، كمك به خانواده شهدا و كمك به سازمانهاي مردم نهاد صورت گرفته كه به نظر همه عقل مداران محكوم است.

روشن اضافه كرد: برخي اعضاي شوراي شهر كرج عنوان كرده اند كه حاضر به مناظره هستند اما هيچ كدام از ما مرجع مناظره نيستيم و متاسفانه در قانون هم مناظره پيش بيني نشده است ما تنها مجري قانون هستيم و قانون هيات حل اختلاف را براي رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامي تعيين كرده است.

وي اعلام كرد : پرونده تخلفات اعضاي شوراي شهر كرج در سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است و سه تيم ويژه در استانداري نيز ريز تخلفات را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

معاون استاندار تهران يادآور شد: براي برگزاري هر چه با شكوه تر انتخابات و ايجاد فضاي امن تر نتايج بررسي تخلفات اعضاي شوراي شهر كرج به احتمال زياد بعد از انتخابات اعلام خواهد شد.