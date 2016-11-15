زمینه حضور جوانان در کتابخانه های مساجد فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پودینه پیش از ظهر امروز در بازدید از کتابخانه کانون های مساجد زاهدان اظهار داشت: کتابخانه های مساجد باید به محلی برای حضورگسترده جوانان و نوجوانان تبدیل شود.

وی افزود: کتابداران نقش مهمی در جذب جوانان به مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی دارند و اگر این نقش ایفا شود شاهد توجه بیش از بیش جوانان به مسئله علم آموزی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: کتاب های کمک درسی یکی از نیازهای نوجوانان هنگام مراجعه به کتابخانه ها است از این رو لازم است کتابخانه ها به کتاب های درسی نیز مجهز باشند.

گفتنی است : سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد امروز از کتابخانه پدافند هوایی با ۵۰ هزار جلد کتاب، کتابخانه پیامبر اعظم با ۲هزار جلد و کتابخانه مسجد آل رسول با ۳هزار جلد کتاب در زمینه های فرهنگی،اجتماعی و کمک درسی بازدید کرد.