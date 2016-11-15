اصفهان طی دو روز آخر هفته شاهد بارش پراکنده باران خواهد بود

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر عبور امواج نسبتا ناپایدار در تراز میانی جو است.

وی بیان داشت: بر این اساس از اواخر امروز و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در اکثرمناطق استان اصفهان، آسمان به صورت قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در نواحی شمال شرقی از فردا وزش باد نسبتا شدید گاهی همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود عبور این امواج به طور نسبی باعث بهبود کیفیت هوا درسطح استان اصفهان شود.

خدابخش اعلام کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز و فردا هوای اصفهان کمی ابری و غبار آلود گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود، اضافه کرد: در روز پنج شنبه هوای اصفهان قسمتی ‌ابری با غبارصبحگاهی، گاهی افزایش ابر و وزش باد همراه است.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: از فردا به مدت دو روز احتمال بارش پراکنده در شهرستان‌های داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، میمه، گلپایگان و بویین‌میاندشت وجود دارد.