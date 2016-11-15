دریاچه اوان به یک منطقه نمونه گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کل و معاونین راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز سه شنبه از روستاهای منطقه الموت بازدید کردند.

حامد مانی فر در این بازدید گفت: برای بهره برداری هر چه بیشتر از ظرفیت های موجود در دریاچه اوان، باید طرحی را پیاده کرد که در آن از توانایی و امکانات طبیعی، تاریخی و مذهبی همه روستاهای اطرف آن بهره برداری شود.

وی افزود: بر همین اساس مقرر گردید طرح های هادی روستاهای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد بصورت یک منظومه روستایی با هدف و رویکرد گردشگری در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار گرفته و ارزش های معماری و بافت روستا با دقت نظر بیشتری بررسی و مد نظر قرار گیرد.

مانی فر در ادامه با بیان اینکه این منظومه در قالب یک زنجیر پیوسته برای توسعه ی گردشگری دیده خواهد شد، افزود: ضوابط روستا باید طبق گونه شناسی و قالب سنتی روستا تدوین شده و نظرات سودمند دهیار، مقامات روستا و ساکنین محلی نیز در تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت بحث مدیریت دریاچه اوان خاطر نشان کرد: این موضوع در اولین جلسه کارگروه گردشگری استان با نگرش توانمند سازی جوامع محلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت برای ساماندهی وضعیت موجود اقدام شود.

مانی فر در ادامه با اشاره به توافق انجام شده یادآور شد: مدیریت دریاچه مکلف است با همکاری نزدیک فنی و تخصصی مجموعه میراث فرهنگی، شرایط لازم برای توسعه خانه های بوم گردی با معماری سنتی و همچنین ساماندهی حریم دریاچه را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی نیز بهسازی مسیر و حلقه راه روستایی دیکین تا زرآباد و زواردشت و همچنین اوان تا ابتدای جاده اصلی را از اولویت های خود قرار داده و اقدامات لازم برای تامین اعتبار بهسازی و مرمت پل را در اولویت قرار دهد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی همچنین اضافه کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری نیز تعهد کرد که با هدف توسعه مراکز گردشگری و اقامتگاه های محلی در اطراف دریاچه، نسبت به بازنگری در ضوابط ساخت و ساز در حرایم درجه ۱ و ۲ اقدام کند.