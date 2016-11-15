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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

عضو شورای شهر تهران تذکر داد

چرا مسائل طرح شده در جلسات خصوصی رسانه ای می شود

چرا مسائل طرح شده در جلسات خصوصی رسانه ای می شود

عضو شورای شهر تهران گفت: جلسه روز یکشنبه شورای شهر غیرعلنی است اما برخی افراد، آن را به اطلاع رسانه ها می رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران در سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: در زمینه آلودگی به نظر من یکی از بهترین راهکارها موضوعی است که آقای شیبانی به آن اشاره کرده بودند یعنی در تهران هر کس می خواهد یک ماشین جدید بخرد باید یک پلاک را هم باطل کند.

وی افزود: ما از کنار این طرح به راحتی گذاشتیم اما می تواند در کاهش آلودگی هوا بسیار راهگشا باشد.

حکیمی پور با اشاره به تذکر دوم گفت: تذکر دومم، درخواستی است درباره افزایش تعداد نطق های پیش از دستور، تا همه امکان اظهار نظر داشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران درباره نشست های غیرعلنی روز یکشنبه نیز گفت: در خصوص یکشنبه ها نیز باید بگویم که برخی از اعضا، مسائل داخلی را که در صحن غیرعلنی اتفاق افتاد به اصحاب رسانه اطلاع رسانی کردند.

وی ادامه داد: این جلسه البته باید زودتر از اینها برگزار می شد با این حال قرار شد اظهارنظری درباره آنها نشود تا موضوع را بررسی کنیم اما متاسفانه برخی از اعضای محترم شورای شهر در این زمینه با رسانه ها صحبت کردند که نتیجه آن جز افزایش تنش ها نیست.

حکیمی پور در انتقاد از سایت شورای شهر تهران نیز تصریح کرد: یکی از سایت ها مطلبی را به نقل از من منتشر کرد که اشتباه بود و سایت شورا نیز بلافاصله آن را بازنشر داد.

وی در خاتمه گفت: این موضوع برای من بسیار جالب بود زیرا در حالی که کمتر اخباری از من منتشر می شود این موضوع سریع در سایت شورای شهر نمود پیدا کرد.

کد مطلب 3825178
سیامک صدیقی

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