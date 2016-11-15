تشریح اولویتهای کاخ سفید از زبان گزینه نخست وزارت خارجه «ترامپ»

به گزارش خبرگزار ی مهر، وال استریت ژورنال می نویسد: «رودی جولیانی» شهردار سابق نیویورک کاندیدای پیشرو رئیس جمهور منتخب «دونالد ترامپ» برای تصدی پست وزارت خارجه است. افراد مرتبط با این موضوع می گویند مواردی وجود دارد که نشان می دهد جولیانی دیپلمات ارشد آمریکا خواهد شد.

در این میان مشاوران ترامپ، بر روی «جان بولتون» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، نیز برای تصدی پست وزارت خارجه نظر دارند اما رابطه نزدیک میان ترامپ و جولیانی می تواند نقشی اساسی در این میان ایفا کند.

جولیانی در پاسخ به مدیران وال استریت در این رابطه که آیا وی وزیر خارجه آتی آمریکا خواهد بود، گفت: هیچ کس نمی داند.

جولیانی در ادامه عنوان داشت که بولتون نیز گزینه خوبی برای تصدی این پست است و در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه بهتری از بولتون برای تصدی پست وزارت خارجه سراغ دارد؟ گفت: شاید خودم، نمی دانم.

جولیانی در این گفتگو ضمن تشریح سیاست های ترامپ گفت: رئیس جمهوری منتخب آمریکا به احتمال قوی استراتژی عمده اش در سیاست خارجی، منحصر به نابود ساختن داعش خواهد بود و مشکلات بغرنج ریز و درشت دیگر در خاورمیانه و در سایر نقاط جهان، در اولویت های بعدی قرار دارند.

جولیانی در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع روابط دولت ترامپ با روسیه و چین اشاره و اعلام کرد که دولت ترامپ بر روی تنظیم مجدد روابط با دو کشور وسیه و چین کار خواهد کرد.

شهردار پیشین نیویورک در مورد چین گفت که دولت ترامپ ترجیح خواهد داد با پکن بر سر موضوعات اقتصادی همچون تجارت تعامل داشته باشد.

جولیانی در مورد عراق نیز گفت: من فکر می کنم شیوه خروج ما از عراق، بدترین تصمیم گیری در تاریخ آمریکا بوده است .خروج ما به داعش این اجازه را داد در خلائی که ایجاد شده است، رشد کند. این انتقاد رایجی است که به فعالان عرصه سیاست خارجی وارد است.