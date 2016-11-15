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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان:

موضع اقتصادی یکی از ابعاد جنگ دشمن با ایران است

موضع اقتصادی یکی از ابعاد جنگ دشمن با ایران است

کیش - رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: یکی از مهمترین تاکیدات دشمن برای ضربه زدن به ایران جنگ در عرصه اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیر عامل پروژه دهکده خلیج فارس جزیره کیش بیان داشت: نیاز امروزه جامعه این است که سربازان ما در عرصه اقتصادی وارد میدان شده و از افرادی که در این حوزه وارد کارزار می شوند حمایت شود.

وی خاطر نشان کرد: عرصه تجاری و بازرگانی از ابتدای انقلاب تا کنون  درایران پایگاهی ارزشمند و مهم بوده است، و همچنین پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام با ورود به این عرصه رسالت خود را به انجام می رساند.

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در خانه ملت با بیان اینکه بازاریان جوان نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشتند اظهارداشت: وقت آن است که امروزه از نیرو های جوان و توانا و خوش فکر اقتصادی در این عرصه استفاده شود.

هاشمی تختی با تاکید بر اینکه باید با تیکه بر قانون  و از بین بردن بروکراسی موجود فضا را  برای سرمایه گذاران مهیا کرد افزود: امروزه باید با تکیه بر تولید، داد و ستد و ورود سرمایه گذاران به عرصه های کلان تجارت و بازرگانی چرخه اقتصاد کشور را بیش از گذشته به حرکت دراوریم.

این مقام مسئول در ادامه افزود: با حمایت از سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی میتوان به پیشبرد و پیشرفت زیر ساخت ها در عرصه های مختلف کمک کرد.

وی در پایان تصریح کرد: برای موفقیت در این عرصه باید همگی با کوشش و همدلی از خطراتی که ممکن است در این زمینه سرمایه گذاران را تحدید کند پیشگیری و با حمایت و نظارت زمینه را برای پیشرفت بیشتر جامعه مهیا کنیم.

کد مطلب 3825180

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