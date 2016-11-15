سامانه «سامد» طرحی نو از دولت یازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز مردمی ریاست جمهوری در استان البرز که در پارک شهید چمران برگزار شد، اظهار کرد: طرح سامد طرحی نو است که توسط دولت یازدهم اجرا شده و دولت توانسته با اجرای این طرح فاصله میان خود و مردم را کم کند.
استاندار البرز بیان کرد: در این طرح مردم در هر گوشه از کشور می توانند با تماس با شماره ۱۱۱ خواسته های خود را با رئیس جمهور در میان بگذارند.
طهائی با اشاره به مزایای این طرح عنوان کرد: مردم میتوانند درخواستهای خود را بدون نیاز به مکاتبه و یا تلاش برای رساندن درخواست خود به دولتمردان، از طریق سامانه سامد، درخواستها، پیشنهادات، انتقادات و نظرات خود را مطرح کنند و اطمینان داشته باشند که تماسهای آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه اربعین قرار گرفتهایم، ضمن گرامیداشت این ایام بیان کرد: خوشحالیم یکی از فرزندان عزیز کشور، حجتالاسلام روحانی به استان البرز سفر می کند.
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