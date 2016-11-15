اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان صبح دوشنبه در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی به روستاهای لرستان و کرمان به صورت ویدئوکنفرانس اظهار داشت: در مجموع امسال دو هزار میلیارد اعتبار برای اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای کشور در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو اجرای ۹۲۴ مجتمع آبرسانی روستایی را در دستور کار دارد، اظهار داشت: در بودجه ۹۲ هیچ ردیف ملی برای آبرسانی به روستاها نداشتیم و پس از آن در اولین سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید ۲۰۰ میلیارد اعتبار به این امر اختصاص یافت.

وزیر نیرو با بیان اینکه در سال ۹۴ این اعتبار به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید، تصریح کرد: در سال ۹۵ با حمایت مجلس ۵۰۰ میلیون دلار و از ردیف بودجه ای ۴۰۰ میلیارد تومان و از محل عوارض ویژه ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح های آبرسانی به روستاها اختصاص یافت.

چیت چیان یادآور شد: در کل دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ برای آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شده که خود یک تحول بسیار آشکار در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه برنامه داریم حداقل دو هزار روستا را آبرسانی کنیم، گفت: امروز آبرسانی به ۱۴۱ روستا در ۳ استان کرمان، لرستان و یزد آبرسانی شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ پیمانکار در سراسر کشور در پروژه های آبرسانی روستایی فعالیت می کنند، تصریح کرد: همچنین ۱۱ هزار نفر در دفاتر مهندسان مشاور این طرح ها کار می کنند.

چیت چیان با تاکید بر اینکه ۶۱۰ نفر عوامل نظارت بر اجرای پروژه های آبرسانی روستایی نظارت می کنند، افزود: در مجموع ۲۰ هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح ها اشتغال مستقیم دارند.

وی یادآور شد: با در نظر گرفتن افراد شاغل در کارخانه های لوله و اتصالات می توان برآورد کرد که بالغ بر ۵۰ هزار نفر در پروژه های آبرسانی روستایی مشغول به کار هستند.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه همکاران ما در سراسر استانها توانسته اند ۱۰ هزار کیلومتر لوله پلی اتیلن، ۱۲۰ کیلومتر لوله چدن و ۹۵ کیلومتر لوله فولادی را در پروژه ها اجرا کنند، گفت: امیدواریم مجموعه این پروژه ها به کام مردم شیرین باشد و سال آینده بتوانیم بیش از امسال فعالیتها را توسعه بدهیم.