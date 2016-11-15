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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه:

۳۱ هزار خانوار عشایر کوچ‌رو در استان کرمانشاه ساماندهی می‌شوند

۳۱ هزار خانوار عشایر کوچ‌رو در استان کرمانشاه ساماندهی می‌شوند

کرمانشاه- مدیر امور عشایری استان کرمانشاه گفت: ساماندهی بیش از ۳۱ هزار خانوار کوچ‌روی عشایر در استان کرمانشاه در برنامه ششم توسعه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف آزادی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات در حوزه تولیدات عشایری کاهش وزن لاشه در بین عشایر است و اکنون لاشه ۱۶ کیلویی تامین می‌شود و از مهمترین علت نوسانات هم خشکسالی‌ سنوات اخیر بوده است.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه افزایش میزان تولید لاشه یا گوشت قرمز را از هدفگذاری‌های امور عشایر در استان دانست و افزود: برنامه ما افزایش لاشه از ۱۶ کیلو تا ۲۲ کیلو است و سال گذشته نیز ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون در قالب تسهیلات ارائه شد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده تولیدات عشایر استان به رشد ۷۵ درصد خواهد رسید و از ۱۰ هزار تن تولید گوشت به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن خواهیم رسید و رشد ۴۰ درصدی در اقتصاد جامعه عشایر را به دنبال دارد.

آزادی افزود: با وجود فقر مراتع و خشکسالی‌ها اما ۲۰ درصد علوفه دام عشایر از مرتع است و با کارهای تحقیقاتی شده به این نتیجه رسیدیم که محصولات دامی عشایر استان ۲۰ درصد از دام‌های صنعتی پاک‌تر و ارگانیک و سالم‌تر است.

وی ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف را از دیگر برنامه‌های اداره کل امور عشایر استان تا پایان برنامه ششم عنوان کرد و گفت: بنای ما این است که ارائه خدمات به کوچندگان را تا پایان برنامه ششم به صددرصد برسانیم.

آزادی در بحث ساماندهی به عشای کوچروی استان کرمانشاه گفت: ۳۱ هزار خانوار تا پایان برنامه ششم ساماندهی خواهند شد و اولویت اول ما ارائه خدمات به کوچندگان است.

وی از در دست اقدام بودن برنامه‌های توسعه گردشگری در مناطق عشایرنشین استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۱۴۰ میلیون تومان برای بحث گردشگری عشایر مصوب شده است.

آزادی کلهر و باباجانی را از ایل‌های بزرگ استان برشمرد و افزود:  در مناطق گرمسیری ۹۹۰ خانوار مرتع دارند و هر سال ۲۰۰ خانوار را اسکان خواهیم داد.

وی اظهار کرد: در بحث صنایع دستی دوار و چیغ بافی و گبه در میان عشایر بیشتر رواج دارد اما برنامه‌ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی و گردشگری در میان عشایر داریم.

آزادی افزود: عمده درآمد عشایر در بحث تولیدات دامی از گوشت است اما در استان سمنان بیشتر از محل فروش شیر و فرآورده‌های آن درآمدزایی می‌کنند و در کرمانشاه زنان عشایر تمایل چندانی برای دوشیدن شیر ندارند و تولید روغن هم به صورت خودمصرف است.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ارائه خدمات آبرسانی به عشایر استان گفت: آبرسانی به صورت سیار و نیز از طریق مجتمع‌های آبرسانی انجام می‌شود.

کد مطلب 3825184

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