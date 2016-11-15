به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف آزادی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات در حوزه تولیدات عشایری کاهش وزن لاشه در بین عشایر است و اکنون لاشه ۱۶ کیلویی تامین می‌شود و از مهمترین علت نوسانات هم خشکسالی‌ سنوات اخیر بوده است.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه افزایش میزان تولید لاشه یا گوشت قرمز را از هدفگذاری‌های امور عشایر در استان دانست و افزود: برنامه ما افزایش لاشه از ۱۶ کیلو تا ۲۲ کیلو است و سال گذشته نیز ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون در قالب تسهیلات ارائه شد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده تولیدات عشایر استان به رشد ۷۵ درصد خواهد رسید و از ۱۰ هزار تن تولید گوشت به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن خواهیم رسید و رشد ۴۰ درصدی در اقتصاد جامعه عشایر را به دنبال دارد.

آزادی افزود: با وجود فقر مراتع و خشکسالی‌ها اما ۲۰ درصد علوفه دام عشایر از مرتع است و با کارهای تحقیقاتی شده به این نتیجه رسیدیم که محصولات دامی عشایر استان ۲۰ درصد از دام‌های صنعتی پاک‌تر و ارگانیک و سالم‌تر است.

وی ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف را از دیگر برنامه‌های اداره کل امور عشایر استان تا پایان برنامه ششم عنوان کرد و گفت: بنای ما این است که ارائه خدمات به کوچندگان را تا پایان برنامه ششم به صددرصد برسانیم.

آزادی در بحث ساماندهی به عشای کوچروی استان کرمانشاه گفت: ۳۱ هزار خانوار تا پایان برنامه ششم ساماندهی خواهند شد و اولویت اول ما ارائه خدمات به کوچندگان است.

وی از در دست اقدام بودن برنامه‌های توسعه گردشگری در مناطق عشایرنشین استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۱۴۰ میلیون تومان برای بحث گردشگری عشایر مصوب شده است.

آزادی کلهر و باباجانی را از ایل‌های بزرگ استان برشمرد و افزود: در مناطق گرمسیری ۹۹۰ خانوار مرتع دارند و هر سال ۲۰۰ خانوار را اسکان خواهیم داد.

وی اظهار کرد: در بحث صنایع دستی دوار و چیغ بافی و گبه در میان عشایر بیشتر رواج دارد اما برنامه‌ای برای توسعه کشت گیاهان دارویی و گردشگری در میان عشایر داریم.

آزادی افزود: عمده درآمد عشایر در بحث تولیدات دامی از گوشت است اما در استان سمنان بیشتر از محل فروش شیر و فرآورده‌های آن درآمدزایی می‌کنند و در کرمانشاه زنان عشایر تمایل چندانی برای دوشیدن شیر ندارند و تولید روغن هم به صورت خودمصرف است.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ارائه خدمات آبرسانی به عشایر استان گفت: آبرسانی به صورت سیار و نیز از طریق مجتمع‌های آبرسانی انجام می‌شود.