بازنگری برنامه های درسی ارشد قرآن و حدیث بعد از ۳۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، اولین نشست «تدوین مبانی بازطراحی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث» برگزار شد.

در این نشست ابوالفضل خوش‌منش به وضعیت رشته‌ها و گرایش‌های موجود علوم قرآن و حدیث پرداخت و گفت : درحال حاضر ۱۷ برنامه در مقطع کارشناسی ارشد قرآن و حدیث دارای مجوز اجرا هستند که سیزده برنامه آن مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بوده و چهار برنامه دیگر بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تصویب شده‌اند که ناگزیر از بازنگری در این رشته‌ها پس از ۳۰ سال تدریس و بازخوردگیری هستیم.

وی در ادامه به ضرورت بازنگری رشته‌های علوم قرآن و حدیث منطبق بر مدل‌های رسمی برنامه‌ریزی درسی اشاره کرد و گفت: در وهله نخست تلاش آن است که تعریف، اهداف و کارکردهای مقطع کارشناسی ارشد و تفاوت آن با دوره کارشناسی روشن شود و سپس بر مبنای آن، خروجی مورد انتظار در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث تعیین و مدل علمی گسترش رشته در مقطع کارشناسی ارشد به دست آید.

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور اعلام کرد: به دنبال آن هستیم تا نتایج اولیه جلسات مربوط به تدوین مبانی بازطراحی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث را قبل از تصویب به تمامی مراکز مجری رشته جهت بازخوردگیری و اخذ نظرات ارسال کنیم.

وی افزود: بعد از تصویب مبانی مذکور، طراحی برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها و مراکز مجری رشته محول خواهد شد.