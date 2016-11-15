تنها راه توسعه روستایی هم افزایی همه دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کل و معاونین راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز سه شنبه از روستاهای منطقه الموت بازدید کردند.

محمد همتیان در جریان این بازدید اظهار کرد: در پی انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستیم تا بر اساس آن انجام هر گونه عملیات اجرایی در داخل و خارج از حوزه ی بافت روستا را همگون سازی کنیم.

وی افزود: باید از انجام اقدامات جزیره ای و جداگانه در بافت های روستایی پرهیز شود، چرا که این قبیل اقدامات افزون بر اینکه سبب هدر رفتن امکانات و اعتبارات می شود، موجب ناهمگونی در بافت و از بین رفتن هویت و اصالت روستاها نیز می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین بیان کرد: روستاهای استان قزوین هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند و قطعا با توجه و دقت نظر مناسب و البته همراهی دستگاههای اجرایی می توان کیفیت زندگی روستایی را افزایش داده و آنها را مطرح کرد.

همتیان همچنین تصریح کرد: رویکرد بنیاد مسکن، حفظ هویت و اصالت روستاها و ارتقای امکانات و کیفیت زندگی در آنهاست و بی گمان با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده و فراهم کردن بسترهای مناسب برای سکونت در روستاها، می توان روند مهاجرت از روستا به شهرها را معکوس کرذد.