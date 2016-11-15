تست موفق اینترنت بالنی برای زائران/ ۱۰ دقیقه مکالمه رایگان شد

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: چند سالی است که با افزایش ضریب نفوذ ابزارهای ارتباطی در میان اقشار مختلف مردم، دریافت امکانات ارتباطی مناسب و بدون اختلال نیز به یکی از مطالبات زائران مشتاق حضور در اجتماع میلیونی راهپیمایی اربعین، تبدیل شده است.

طی ۳ سال اخیر، وزارت ارتباطات با ایجاد کمیته ارتباط رسانی برای اربعین حسینی متشکل از شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و اپراتورهای موبایل، قصد داشته خدماتی بدون نقص و با کمترین اختلال را برای زائران ارائه کند. به همین دلیل سال گذشته این امکانات در قالب افزایش زیرساختهای ارتباطی، راه اندازی اینترنت وای فای و افزایش ظرفیت آنتن دهی برای زائران درنظر گرفته شد.

با این وجود ارتباط زائران اربعین در سال ۹۴ با اختلال و مشکلاتی همراه بود که وزارت ارتباطات امسال با برنامه ریزی بیشتر، سعی کرده است این مشکلات را به حداقل برساند.

وای فای رایگان برای زائران ایرانی فراهم شد

امسال با توجه به افزایش استفاده کاربران از اینترنت، بیشترین تمرکز بر افزایش ظرفیتهای ارتباطی برای دیتای مشترکان بوده به نحوی که گفته می شود زیرساختهای ارتباطی اینترنت وای فای در مرزهای دو کشور و نیز مسیر پیاده روی زائران افزایش یافته است.

پوشش وای فای رایگان نقاط زیارتی شهرهای کربلا، نجف وکاظمین و پوشش این فناوری برای بیش از ۱۵۰ نقطه و موکب در مسیر راهپیمایی اربعین (بین نجف تا کربلا) و نقاط مرزی مهران، چذابه و شلمچه از جمله اقداماتی است که انجام شده تا کاربران اینترنت تمامی اپراتورهای موبایل بتوانند از این امکانات استفاده کنند. این درحالی است که سال گذشته اینترنت وای فای برای زائران به صورت رایگان درنظر گرفته نشده بود.

سال گذشته به طور متوسط، روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار دقیقه مکالمه زائران و در ۱۵ روز حدود ۳۷ میلیون دقیقه مکالمه انجام از سوی زائران ایرانی انجام شد و امسال وزارت ارتباطات با پیش بینی افزایش این میزان، موضوع ظرفیت سازی برای برقراری مکالمات موفق را نیز در دستور کار دارد.

اگرچه سال گذشته اپراتورهای تلفن‌همراه تعرفه‌های یکسانی برای اربعین داشتند اما مشکل زائران تعرفه بالای رومینگ بود. تعرفه ۵۰۰ تومانی به ازای هر مگابایت اینترنت، هزینه ۵۰۰ تومانی هر پیامک و نرخ ۱۰۰۰ تومانی برای هر دقیقه تماس، نارضایتی مشترکان را در اربعین ۹۴ به همراه داشت که امسال با توجه به توافق وزارت ارتباطات ایران با عراق، نرخ مکالمات ۵۰ درصد کاهش یافت و اپراتورها نیز تعرفه رومینگ را کاهش دادند.

فعال نشدن سیم کارت برخی زائران ایرانی در عراق از دیگر مشکلات رومینگی مشترکان در سال ۹۴ بود که امسال طبق توافق صورت گرفته میان ایران و عراق، اپراتورهای عراقی قول داده اند که درکمتر از ۲ دقیقه این ارتباط را برقرار کنند.

۳ هزار مگابیت ظرفیت برای اینترنت زائران

از آنجایی که امسال نسبت به سال گذشته، ضریب استفاده کاربران از اینترنت نسبت به مکالمه افزایش داشته پیش بینی می شود که زائران اربعین نیز بیشترین استفاده را از اینترنت همراه داشته باشند. به همین دلیل بیشترین تمرکز برای ارتباط رسانی امسال به اینترنت وای فای اختصاص یافته است.

محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تفاوت ارتباط رسانی امسال نسبت به اربعین سال ۹۴ تاکید کرد: سال گذشته در مجموع در یک هفته بیش از ۵ میلیون دقیقه مکالمه از سوی زائران برقرار شد و امسال پیش بینی می شود که این رقم به ۷ میلیون دقیقه مکالمه در یک هفته افزایش یابد. البته با توجه به توسعه ابزارهای اینترنت و تغییر رفتار مشترکان، پیش بینی می کنیم که امسال بیشتر شاهد رشد ترافیک دیتا باشیم. به همین دلیل امکانات زیرساختی بیشتری نسبت به سال گذشته درنظر گرفته ایم.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت ارتباطات اینترنت از طریق وای فای از سوی اپراتورهای موبایل تصریح کرد: هم اکنون هر یک از اپراتورهای موبایل بالغ بر ۵۰۰ مگابیت ظرفیت از طریق وای فای در مرز مهران ایجاد کرده اند و این میزان ظرفیت در مرز شلمچه نیز به وجود آمده است. با این وجود برای مصرف عمومی بالغ بر ۳ هزار مگابیت ظرفیت ایجاد کرده ایم.

مسیر ارتباطات ایران و عراق، مستقیم شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام دیگر انجام شده را اتصال ایران و عراق از طریق نقاط مرزی عنوان کرد و گفت: با مذاکرات صورت گرفته، ششمین نقطه مرزی برای ارتباطات میان ایران و عراق از طریق مرز چزابه افزوده شد که امیدواریم با این نقطه مرزی، شاهد تسهیل در افزایش ارتباطات میان ایران و عراق باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای افزایش خطوط E۱ نیز امسال برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته است. خطوط E۱ برای برقراری مسیرهای ارتباطی دو کشور ایجاد می شود. تا پیش از این، ارتباطات ما و عراق از طریق سوئیچ های اروپا متصل می شد اما هم اکنون این ارتباط مستقیم شده است. امسال با توجه به پیش بینی افزایش زائران، تعداد خطوط E۱ را بین دو کشور به دو برابر رساندیم. به این معنی که ظرفیت ارتباطات از یک STM۱ در سال گذشته به ۲ STM۱ رسیده است.

دریافت پیامک در عراق رایگان است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در مورد کاهش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات با کشور عراق نیز گفت: براساس تصمیم صورت گرفته، کاهش نرخ های ارتباطی برای زائران اربعین از ۲۳ آبان تا سوم آذرماه درنظر گرفته شده که این نرخ برای ارتباطات «دو صفر» است و مربوط به ارتباط با شبکه ثابت و سیار کشور عراق می شود. براین اساس مشترکانی که از ایران به مقصد عراق و از طریق دوصفر تماس می گیرند، به جای هر دقیقه حدود هزار تومان که پیش از این بوده، دقیقه ای ۵۵۰ تومان پرداخت خواهند کرد.

جهرمی با تاکید براینکه تعرفه رومینگ با کشور عراق موضوع دیگری است و نرخ این تعرفه ها از سوی اپراتورهای موبایل تعیین شده است، ادامه داد: نرخ مکالمه از ایران با سیم کارت ایرانی در عراق، برمبنای سرویس رومینگ، مطابق با تعرفه اپراتورهای ایرانی محاسبه خواهد شد.

رئیس کمیته ارتباط رسانی اربعین حسینی با تاکید براینکه دریافت پیامک در عراق در حالت رومینگ رایگان است، ادامه داد: نرخ ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف متفاوت است و بسته به تفاهم اپراتورها تعیین می شود.

اینترنت آزاد در عراق گران است

معاون وزیر ارتباطات در مورد تعرفه دیتای زائران ایرانی تاکید کرد: اختیار تعرفه دیتا برای زائران با طرف عراقی است و در اختیار ما نیست. اما با این وجود، طرف عراقی اعلام کرده که برای زائران ایرانی بسته های تخفیفی درنظر گرفته است.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت هر گیگابیت اینترنت برای کاربران ایرانی حدود ۵ هزار تومان و کمتر از ۲ دلار است، ادامه داد: این درحالی است که تعرفه های دیتا در عراق بالا بوده و به همین دلیل ما از طرف عراقی خواسته ایم برای استفاده کاربران ایرانی هزینه ها را کاهش دهند. برای مثال سال گذشته نرخ ۵۰۰ مگابایت اینترنت در عراق حدود ۲۰ هزار تومان بود که این قیمت بسیار گران است اما هم اکنون قیمت تعرفه اینترنت اپراتورهای عراقی را نمی دانم. البته به نظر می رسد بسته های اینترنت در کشور عراق ارزان تر از تعرفه آزاد باشد.

جهرمی اضافه کرد: اپراتورهای عراقی قول داده اند که بخشی از هزینه مکالمات زائران ایرانی را به صورت رایگان ارائه دهند و برای نرخ اینترنت دیتا هم تجدیدنظر کنند. به این ترتیب حدود ۱۰ دقیقه مکالمه با ایران برای زوار ایرانی رایگان است و یک میزان مکالمه داخلی عراق را نیز، رایگان درنظر گرفته اند. با این وجود تمامی تلاش این است که به زائران اطلاع رسانی شود که در جریان نرخ های ارتباطی قرار گیرند.

برای تماس داخل عراق، سیم کارت عراقی بخرید

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اختلال قطع رومینگ در کشور عراق که سال گذشته به مدت ۳۶ ساعت اتفاق افتاد، تاکید کرد: این موضوع به دلیل اختلال در شبکه اپراتورهای عراقی اتفاق افتاد و سبب شد که در دریافت سرویس مکالمه، زائران با مشکل مواجه شوند اما امسال طبق قولی که اپراتورهای عراقی و وزارت ارتباطات این کشور داده است امیدواریم مشکلی پیش نیاید.

وی در مورد توصیه به زائران برای خرید سیم کارتهای عراقی تاکید کرد: ما به عنوان وزارت ارتباطات نمی گوییم که زائران سیم کارت عراقی بخرند و یا نخرند، مردم حق انتخاب دارند و باید با توجه به تعرفه های اعلام شده، سیم کارت خود را انتخاب کنند. طبیعتا اپراتورهای ایرانی علاقه مندند که زائران از رومینگ استفاده کنند و اپراتورهای عراقی هم مایلند که زائران سیم کارتهای عراقی بخرند.

جهرمی گفت: در مورد تعرفه باید کاربران توجه داشته باشند که برای برقراری ارتباطات بین الملل با ایران، استفاده از سرویس رومینگ مناسب است اما برای ارتباطات داخل عراق، رومینگ گران است. براین اساس توصیه می شود برای بهینه سازی مصرف، برای ارتباط با ایران، از سیم کارت ایرانی و برای تماس در داخل عراق، از سیم کارت عراقی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: سال گذشته مدت زمان فعال سازی رومینگ سیم کارتهای ایرانی حدود ۱۴ دقیقه بود که امسال به ۲ دقیقه کاهش یافته است. در همین حال راه اندازی دکل وای فای از کربلا تا نجف برای ارتباط رسانی به زائران ایرانی از دیگر اقداماتی است که امسال برای نخستین بار انجام شده است.

اینترنت بالنی ابتکاری برای ارتباط بدون اختلال زائران

در ادامه ایجاد امکانات برای برقراری ارتباط زائران اربعین ۹۵ امسال وزارت ارتباطات دست به ابتکار جالبی زده است. فناوری اینترنت بالنی برای ارائه خدمات اینترنت بدون سیم، پروژه ای است که برای نخستین بار قرار است در کشور و برای زائران اربعین در مرز ایران به کار گرفته شود.

براین اساس پژوهشگاه فضایی ایران پروژه نصب و راه اندازی بالن اینترنت را از شب گذشته در مرز مهران آغاز کرده است که در صورت موفقیت اجرای این طرح، می تواند یک مزیت نسبی برای بکارگیری فناوریهای نوین در کشور در مواقع بحران تلقی شود.

حسن حدادپور، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اجرای این طرح اظهار داشت: تست اجرای این پروژه که فاز نخست بکارگیری اینترنت بالنی در کشور است با موفقیت به اتمام رسیده و تمامی تلاش این است که بتوانیم تجهیزات مربوط به این فناوری را در منطقه مرزی مهران نصب کنیم اما ممکن است به دلیل ازدحام جمعیت این مهم، عملیاتی نشود.

وی با بیان اینکه با توجه به ازدحام جمعیت، نصب تجهیزات با کندی پیش می رود، اضافه کرد: این پروژه در صورت موفقیت آمیز بودن، می تواند مقدمه ای برای بکارگیری اینترنت بالنی باشد. در این پروژه از بالن به عنوان یک دکل اینترنت وای فای استفاده می شود که اینترنت بی سیم را در شعاع ۲۰ کیلومتری ارائه می دهد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد: بالن در ارتفاع ۷۰ متری از سطح زمین باید نصب شود و اینترنت را در شعاع ۲۰ کیلومتری دریافت و برای کاربران پخش می کند. این فناوری در شرایط فعلی با تجهیزات مخابراتی انجام می شود اما در مراحل بعدی از طریق فناوری ماهواره ای نیز امکان اجرا خواهد داشت.

حدادپور با بیان اینکه فناوری بالن اینترنتی برای ارائه ارتباطات در مناطق عمومی که دارای جمعیت متمرکز است به کار گرفته می شود، افزود: این بالن مخابراتی برای ارتباط رسانی در مواقع بحران با توجه به ازدحام جمعیت، کاربردی خواهد بود.

زائران توصیه های ارتباطی را جدی بگیرند

به گزارش مهر، از آنجایی که موبایل در میان وسایل اولیه زائران جای دارد، به زائران توصیه می شود برای دریافت خدمات ارتباطی بهتر و بهبود کیفیت خدمات در این ایام، برخی توصیه ها را جدی بگیرند.

نخست اینکه به هیچ عنوان زائران برای شارژ کردن گوشی‌ خود، آن را به دست افراد غریبه ندهند و مراقب افراد سود جو در بازار سیاه سیم کارت در عراق باشند.

با وجود احتمال تداخل شبکه در مرز، کاربران از قبل تنظیماتی را برای پرهیز از هرگونه مشکل روی گوشی خود داشته باشند؛ برای این کار زائران باید درمنوی تنظیمات شبکه، آن را از حالت خودکار به دستی تغییر دهند.

شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از زائران خواسته که به دلیل هزینه بالای تماس، زمان مکالمه‌های تلفنی خود را به حداقل برسانند و امکان مکالمه را برای همه زائران فراهم کنند. چرا که تماس های طولانی علاوه بر افزایش هزینه، باعث شلوغی شبکه می شود. زائران پیامک‌های تبلیغاتی خود را برای جلوگیری از تحمل هزینه‌های زیاد غیرفعال کنند و همچنین از پرداخت آخرین قبض موبایل خود اطمینان حاصل کنند.

یادداشت کردن شماره‌های ضروری به دلیل اینکه احتمال گم کردن گوشی موبایل و همچنین به یاد داشتن کد ۰۰۹۸ برای تماس با ایران توصیه دیگری است که زائران اربعین باید آن را جدی بگیرند.

زائران از وای فای درساعات روز استفاده کنند. چراکه در شب تمرکز استفاده از وای فای، کیفیت سرویس را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اولویت بندی تماس ها را در نظر داشته باشند و از دانلود فیلم ها و محتواهایی که جنبه سرگرمی دارند، خودداری کنند.