پیشروی حشد الشعبی به سمت روستاهای «الطینیه» و «عین صلیبی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نیروهای حشد الشعبی به پیشروی های گسترده خود در محور غربی شهر موصل ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین خبرها، حشد الشعبی در حال پیشروی به سمت روستاهای «الطینیه» و «عین صلیبی» بوده و در این زمینه موفقیت های خوبی به دست آورده است.

رسانه های عراقی اعلام کردند که پیشروی های حشد الشعبی در محور غربی موصل در روز دوم از زمان آغاز فاز سوم عملیات آزادسازی این محور، چشمگیر بوده است.

گفتنی است، پیشتر «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی از ادامه پیشروی های گسترده حشد الشعبی در غرب موصل خبر داده بود. وی در این خصوص گفته بود: حشد الشعبی همچنان بر مناطق بیشتری از غرب موصل تسلط می یابد.

دبیرکل سازمان بدر عراق همچنین تصریح کرده بود: به تازگی شماری از غیرنظامیان را از اسارت داعش نجات داده و آنها را به مکانی امن منتقل کردیم. العامری همچنین وعده داد: به زودی پرچم پیروزی را در محور غربی شهر موصل بالا خواهیم برد.