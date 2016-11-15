سید محمود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره اینکه ۶۰ تن دارو و تجهیزات، شامل ۲۵۰ قلم دارو و ٨۰ قلم ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ویژه اربعین حسینی به عراق منتقل شده است، افزود: داروها و تجهیزات در ۴ پایگاه اصلی از جمله نجف، عمود ۱۰۹۲، درمانگاه نجم کربلا در هتل نجم و شفاء۲ در هتل الملّاک تقسیم و از این مراکز در چادرهای جمعیت هلال‌احمر توزیع شده است.

وی گفت: اقلام دارویی و تجهیزات مورد نیاز صحن حضرت زهرا(س)، مسجد حکیم و عمود ۳۹۰ از درمانگاه اصلی نجف و عمودهای ۷۲۲، ۷۳۶، ۱۰۲۳، چادرهای مستقر در شهرهای عون، کاظمین، سامرا و کربلا(عتبه و هلال) از عمود ۱۰۹۲ تامین شد.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: ۱۰۰ تخت بیمارستانی تاشو، ۲۰دستگاه اکسیژن ساز، ۲۰ دستگاه نوارقلب، ۱۰ دستگاه الکتروشوک و کیف احیاء در تمام چادرهای درمانی و درمانگاه‌های جمعیت توزیع شده است.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در معابر مختلف کربلا و نجف، اظهار کرد: تکنسین‌های دارویی و امدادگران به طور مرتب نسبت به شارژ اقلام مورد نیاز دارویی چادرهای درمانی اقدام می‌کنند.

عظیمی خاطرنشان کرد: به منظور رفع ایرادات احتمالی عملکرد دستگاه‌های پزشکی، دو تن از مهندسین پزشکی در شهرهای نجف و کربلا حضور دارند.