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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

آغاز کار پینگ پنگ بازان ایران در تور جهانی سوئد با شکست

آغاز کار پینگ پنگ بازان ایران در تور جهانی سوئد با شکست

شکست نتیجه عملکرد نماینده اول ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد بود که در رده سنی زیر ۲۱ سال برابر حریف سوئدی خود به میدان رفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد از امروز سه شنبه با حضور ۱۶۰ بازیکن در بخش مردان و در استکهلم آغاز شد. در اولین روز این رقابت ها و در رده سنی زیر ۲۱ سال، امیر حسین هدایی به مصاف ترولس مور گارد از سوئد رفت و مقابل این بازیکن متحمل شکست ۳ بر صفر شد.

هدایی تنها نماینده ایران در رده سنی زیر ۲۱ سال مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد است. وی در دومین دیدار خود در این رده سنی تا ساعاتی دیگر به مصاف  دانگ کیو از آلمان خواهد رفت. 

امروز همچنین دیدارهای رده سنی بزرگسالان برگزار می شود و نمایندگان ایران طبق برنامه مقابل حریفان خود قرار می گیرند. 

برنامه دیدارهای امروز نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد به شرح زیر است: 

 
گروه ۹ 
* میدیا لطف الله نسبی - جارویس از انگلیس 

گروه ۱۲ 
* امین میرالماسی -وانگ وی پنگ از چین تایپه 

گروه ۲۰ 
* امیرحسین هدایی - سیمون فیفر از اتریش

گروه ۳۴ 
* محمدرضا اخلاق پسند - کیلیان اورت از آلمان 

کد مطلب 3825191
زینب حاجی حسینی

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