حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات حضرت امام صادق (ع) درخصوص زیارت امام حسین (ع) ،گفت: زیارت این امام بزرگوار به رزق و روزی انسان برکت و عمر طولانی به فرد می دهد.

وی اظهار کرد: زیارت امام حسین (ع) توفیق بزرگی است که خداوند به اشخاص نایل کرده است و این فرد هرگز فوت نمی کند مگر اینکه سعادتمند از دنیا می رود و در زمره سعاتمندان قرار می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: پیاده روی اربعین یک همایش عظیم معنوی، سیاسی و اجتماعی برای دشمنان ناب محمدی است و سکان دار امروز مقام معظم رهبری هستند و با درایت و ابتکار عملی که دارند تمام توطئه های دشمن را در نطفه خنثی می کنند.

خسروی تاکید کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر با احتساب عراقی ها در تجمع اربعین حضور دارند و اینها همه به برکت حضرت امام حسین (ع) است و ماندگار خواهد بود.

وی افزود: این امام بزرگوار با خدا ودین پیمان بست برای اینکه دین مقدس اسلام و دین خدا ،کتاب خدا و شریعت پیامبر را حفظ و سیره انبیاء تداوم داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: نیت خدایی باعث ماندگاری اربعین شده است و قدم گذاشتن در این مسیر اتفاقات خوبی را در زندگی افراد ایجاد می کند.

خسروی گفت: فلسفه اربعین، ماندگاری پیام کربلا و عاشورا است و برای تمام مقتضیات زمانی اربعین ماندگار خواهد بود چرا که امام حسین در صحرای کربلا برای دین و اسلام قیام کردند.

وی تصریح کرد: باید عظمت و شکوه شیعه را در پیاده روی نشان بدهیم و باید برای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه پیاده روی اربعین تمام تلاش خود را بکنیم چرا که هیچ یک از امامان ما اربعین نداشتند و تنها امام حسین اربعین دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ابراز کرد: مردم بار دیگر با حضور پرشور در اربعین عظمت اسلام ناب محمدی را به دنیا نشان می دهند و این حضور سیلی محکمی به دشمنان اسلام است.