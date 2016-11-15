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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

نیت خدایی باعث ماندگاری اربعین شده است

نیت خدایی باعث ماندگاری اربعین شده است

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: نیت خدایی باعث ماندگاری اربعین شده است و قدم گذاشتن در این مسیر اتفاقات خوبی را در زندگی افراد ایجاد می کند.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات حضرت امام  صادق (ع) درخصوص زیارت امام حسین (ع) ،گفت: زیارت این امام بزرگوار به رزق و روزی انسان برکت و عمر طولانی به فرد می دهد.

وی اظهار کرد: زیارت امام حسین (ع) توفیق بزرگی است که خداوند به اشخاص نایل کرده است و این فرد هرگز فوت نمی کند مگر اینکه سعادتمند از دنیا می رود و در زمره سعاتمندان قرار می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: پیاده روی اربعین یک همایش عظیم معنوی، سیاسی و اجتماعی برای دشمنان ناب محمدی است و سکان دار امروز مقام معظم رهبری هستند و با درایت و ابتکار عملی که دارند تمام توطئه های دشمن را در نطفه خنثی می کنند.

خسروی تاکید کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر با احتساب عراقی ها در تجمع اربعین حضور دارند و اینها همه به برکت حضرت امام حسین (ع) است و ماندگار خواهد بود.

وی افزود: این امام بزرگوار با خدا ودین پیمان بست برای اینکه دین مقدس اسلام و دین خدا ،کتاب خدا و شریعت پیامبر را حفظ و سیره انبیاء تداوم داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: نیت خدایی  باعث ماندگاری اربعین شده است و قدم گذاشتن در این مسیر اتفاقات خوبی را در زندگی افراد ایجاد می کند.

خسروی گفت: فلسفه اربعین، ماندگاری پیام  کربلا و عاشورا است و برای تمام مقتضیات زمانی  اربعین ماندگار خواهد بود چرا که امام حسین در صحرای کربلا برای دین و اسلام قیام کردند.

وی تصریح کرد: باید عظمت و شکوه شیعه را در پیاده روی نشان بدهیم و  باید برای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه پیاده روی اربعین تمام تلاش خود را بکنیم چرا که هیچ یک از امامان ما اربعین نداشتند و تنها امام حسین اربعین دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ابراز کرد: مردم بار دیگر با حضور پرشور در اربعین عظمت اسلام ناب محمدی را به دنیا نشان می دهند و این حضور سیلی محکمی به دشمنان اسلام است.

کد مطلب 3825192

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