به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی ویژه برنامه «مستان سلامت می کنند» به تهیه کنندگی مرتضی میلانی از رادیو سلامت پخش می شود که با اجرای مصطفی مصطفوی از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به مدت ۱۰۰ دقیقه روی آنتن می رود.

تفسیر دعای اربعین، ارتباط با تیم پزشکی مستقر در کربلای معلی، گفتگوی زنده با سرپرست اورژانس کشور، ارتباط با زائران حسینی، ارتباط با گزارشگران مراکز استان ها در خصوص سنت های اربعین حسینی در شهرستان ها و مباحث کارشناسی از بخش های این برنامه است.

حجت الاسلام سعیدی کارشناس مذهبی در این برنامه در باره شیوه های جاودانه شدن اعمال انسان بحث و گفتگو می کند و روان شناسان نیز در خصوص تاثیر انجام کارها بر مبنای رضای خدا و جاودانه شدن آن گفتگو خواهند کرد.

ویژه برنامه «مستان سلامت می کنند» کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت است که از موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می شود.