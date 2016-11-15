فوت ناشی از حوادث کار و گازگرفتگی در استان اصفهان افزایش یافت

علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار هفت ماهه فوت و مصدومیت ناشی از حوادث کار در استان اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی ۶۴ نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه این آمار در هفت ماهه سال گذشته ۶۱ نفر بوده که در آمار مقایسه‌ای با افزایش ۴.۹ درصدی مرگ ناشی از حوادث کار در استان روبرو بودیم، اضافه کرد: بیشترین دلیل فوت در حوادث کار به ترتیب مربوط به سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق گرفتگی بود، اعلام شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار مصدومان ناشی از حوادث کار استان اصفهان نیز ابراز داشت: در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با یک هزار و ۶۹۳ مورد شامل (۵۷ زن و ۱۶۳۶ مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد یک هزار و ۶۷۷ مورد ( ۱۳۰ زن و ۱۵۴۷ مرد) بوده است، معادل یک درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به افزایش آمار متوفیان ناشی از گازگرفتگی در استان اصفهان در هفت ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی ۱۸ جسد در خصوص گازگرفتگی مورد معاینه قرار گرفته و این در حالی است که در سال گذشته در این بازه زمانی تنها شش نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

سلیمانی پور در خصوص آمار فوت‌شدگان ناشی از سوختگی در استان در هفت ماهه امسال نیز بیان داشت: در این بازه زمانی ۱۲۰ نفر که ۵۴ زن و ۶۶ مرد را شامل می‌شوند بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته نیز تعداد متوفیان ناشی از سوختگی در استان در هفت ماهه اول ۱۲۰ نفر بوده است و بنابر این در این خصوص با افزایش و یا کاهش متوفیان روبرو نبوده‌ایم.