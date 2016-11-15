پروژه مجتمع آبرسانی کوثر در اشکذر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی کوثر صبح امروز در اشکذر برگزار شد که در این مراسم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به طور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس فرمان افتتاح پروژه های آبرسانی به ۱۴۱ روستا در سه استان کرمان، یزد و لرستان را صادر کرد.

این طرح ها مربوط به مجتمع های آبرسانی روستایی است و در راستای تلاش دولت برای آبرسانی به ۲ هزار روستا در سال جاری اجرا شده است.

وزیر نیرو نیز در این ارتباط ویدئو کنفرانسی با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای آبرسانی به ۹۲۴ روستا اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید برای تحقق این امر اختصاص یافته است.

حمید چیت چیان عنوان کرد: امیدواریم در سال جاری حداقل به ۲ هزار روستای کشور آب شرب و بهداشت برسد و شرایط زندگی در روستاها مطلوب‌تر شود.

وی یادآور شد: امروز در راستای برنامه های وزارت نیرو و دولت برای آبرسانی روستایی، ۱۴۱ روستا در استان‌های یزد، کرمان و لرستان با جمعیتی در مجموع بالغ بر ۶۰ هزار نفر از آب شرب و بهداشت بهره‌مند شدند.

مجتمع آبرسانی کوثر که امروز فاز ۲ آن از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد،‌ با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد ریال احداث شده و ۱۳ هزار نفر از اهالی روستاهای اشکذر را زیر پوشش قرار می‌دهد.