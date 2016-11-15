  1. استانها
  2. یزد
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

با فرمان معاون اول رئیس جمهور؛

پروژه مجتمع آبرسانی کوثر در اشکذر افتتاح شد

پروژه مجتمع آبرسانی کوثر در اشکذر افتتاح شد

یزد ـ پروژه‌های آبرسانی روستایی سه استان یزد، کرمان و لرستان امروز به طور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس با فرمان معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی کوثر صبح امروز در اشکذر برگزار شد که در این مراسم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به طور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس فرمان افتتاح پروژه های آبرسانی به ۱۴۱ روستا در سه استان کرمان، یزد و لرستان را صادر کرد.

این طرح ها مربوط به مجتمع های آبرسانی روستایی است و در راستای تلاش دولت برای آبرسانی به ۲ هزار روستا در سال جاری اجرا شده است.

وزیر نیرو نیز در این ارتباط ویدئو کنفرانسی با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای آبرسانی به ۹۲۴ روستا اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید برای تحقق این امر اختصاص یافته است.

حمید چیت چیان عنوان کرد: امیدواریم در سال جاری حداقل به ۲ هزار روستای کشور آب شرب و بهداشت برسد و شرایط زندگی در روستاها مطلوب‌تر شود.

وی یادآور شد: امروز در راستای برنامه های وزارت نیرو و دولت برای آبرسانی روستایی، ۱۴۱ روستا در استان‌های یزد، کرمان و لرستان با جمعیتی در مجموع بالغ بر ۶۰ هزار نفر از آب شرب و بهداشت بهره‌مند شدند.

مجتمع آبرسانی کوثر که امروز فاز ۲ آن از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد،‌ با اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد ریال احداث شده و ۱۳ هزار نفر از اهالی روستاهای اشکذر را زیر پوشش قرار می‌دهد.

کد مطلب 3825195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها