۳۳ مشاور مذهبی به مدارس شهرستان بیرجند اعزام می شوند

حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی هر ساله تعدادی از مشاورین مذهبی را به مدارس اعزام میکند، اظهار کرد: در سال جاری نیز ۳۳ مشاور مذهبی به مدارس استان اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه اعزام مشاوران تنها به مدارس دخترانه سطح استان انجام میشود، افزود: هر مشاور مذهبی ۵۰ ساعت در مدارس به تبیین احکام دینی خواهد پرداخت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه یکی از مکانهایی فرهنگ آموزی مدارس هستند، گفت: با توجه به ناهنجاریهای موجود در جامعه خصوصاً در بین دانش آموزان که هر کدام با فرهنگی متفاوت بزرگ شدهاند حضور یک کارشناس و مشاور مذهبی در مدارس میتواند تأثیر بسزایی در ترویج دین اسلام در جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف از اعزام مشاورین به مدارس آشنایی دانش آموزان با احکام دینی و مذهبی است، تصریح کرد: این مشاورین موظند به شبهات دینی و مذهبی دانش آموزان پاسخی کارشناسانه و قانع کننده ارائه کنند.
حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه علی رغم تمام مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش اما استقبال زیادی از این طرح داشتهاند و درخواستهای بسیار زیادی در این زمینه از سوی این نهاد رسیده است، بیان داشت: مشاورین مذهبی از هم اکنون تا پایان سال تحصیلی به مدارس اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه با توجه به کمبود اعتبارات اعزام مشاور به تمامی مدارس استان امکان پذیر نیست، عنوان کرد: اگر اعتبارات افزایش داشته باشد اعزام مشاورین به مدارس قابل افزایش خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند از اعزام ۲۸ مشاور مذهبی به مهدهای کودک در استان خبر داد و اظهار کرد: این مشاورین افرادی متخصص هستند که مسائل قرآنی، معارف دینی و داستانهای انبیاء و سبک و سیاق زندگی اسلامی را برای کودکان تبیین خواهند کرد.
وی ادامه داد: هر مشاور مذهبی ۸۰ ساعت را در مهدهای کودک به تبیین مسائل قرآنی و داستانهای اسلامی خواهند پرداخت.
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