زائران کربلا نباید از معنویت سفر اربعین غافل شوند

حجتالاسلام سید جعفر علم الهدی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق با اشاره به نزدیک بودن اربعین سید و سالار شهیدان اظهار کرد: یکی از نگرانیهای ما نسبت به اربعین این است که حس و روحیه حسینی مقداری در حال تحلیل رفتن است.
وی گفت: پیاده روی به سمت حرم امام حسین(ع) موضوعیت دارد چرا که سختی و مشقت این مسیر بیشتر نمود دارد ولی هم اکنون با وجود موقعیتهای رفاهی که در مسیر ایجاد شده، توجه افراد شرکت کننده در راهپیمایی را به خود جلب کرده و بعضا دیده میشود تنوع در پذیرایی آنها را از هدف این سفر غافل میکند.
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در نجف اشرف با بیان اینکه صدقه دهنده امری مستحب را انجام میدهد ولی صدقه گیرنده کاری مکروه انجام میدهد، تصریح کرد: نذری دادن و انفاق امری مستحب است ولی گرفتن آن نیاز به استحقاق دارد.
حجتالاسلام علم الهدی افزود: اگر هر کسی هر چیزی ارائه کرد دلیل نمیشود ما گیرنده آن باشیم. باید حتما نیاز در ما احساس شود و ما در گرفتن هر غذا و خوراکی نه تنها نباید اصرار داشته باشیم بلکه باید از گرفتن آن خودداری کنیم.
به گفته وی، تماسها و ارتباطاتی که در طول مسیر قرار داده شده از جمله تلفن و اینترنت در ظاهر امری خوب است ولی اگر عمیقا بررسی شود با توجه به تماس با خانوادهها و دوستان در ایران ولو برای یک ساعت و ساعتهایی، توجه ما پرت میشود و با توجه به وقت اندکی که برای عروج و رسیدن به اهداف اربعین داریم مغبون خواهیم بود.
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در نجف اشرف اضافه کرد: بیش از هزار و ۴۰۰ سال از حجه الوداع و بیعت با امیرالمومنین(ع) میگذرد و هر بار که به نجف میآییم باید این عهد مسلمانان و شیعیان با حضرت علی(ع) تجدید شود. باید عهد ببندیم که با امیرالمومنین(ع) معامله کنیم تا بعضی از کردار و اعمال قبیح خود را تکرار نکرده و شفاعت حضرت علی(ع) را در محشر از آن خود کنیم.
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