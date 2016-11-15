کشف ۱۴ فقره سرقت با دستگیری ۳ سارق در قزوین

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان قزوین، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۱۱ مدرس پس از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انتقال متهم به دایره تجسس کلانتری در بازجویی فنی و تخصصی به هفت فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران تجسس کلانتری ۱۳ باهنر نیز درپی دستگیری یک سارق در بازجویی های فنی و تخصصی به سه فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری و ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.