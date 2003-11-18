۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۲۵

در مجموعه اي به كارگرداني بهرام بهراميان

لاله اسكندري و آتيلا پسياني در مشق عشق حضور مي يابند

مجموعه تلويزيوني « مشق عشق» كه به وسيله بهرام بهراميان كارگرداني مي شود، با حضور لاله اسكندري و آتيلا پسياني كليد خورد.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"،  اين مجموعه داستان يك قهرمان واليبال را روايت مي كند كه بر اثر سانحه اي از پا فلج مي شود. اين اتفاق او را دچار فشارها و ناراحتي هاي شديد روحي مي كند، چنان كه خانواده را هم با مشكلات رواني و عصبي مواجه مي سازد. اما در ادامه اين قهرمان وضعيت فعلي خود را درك مي كند و در تلاش براي شكل دهي زندگي جديد خود بر مي آيد. اين جوان آرام آرام وارد مجامع معلولان و جانبازان كشور مي شود و آشنايي اش با جانبازان از خود گذشته تاثير به سزايي بر روحيه و طرز تلقي او از زندگي مي گذارد. ادامه اين روند او را  به سمت حضور در عرصه ورزش واليبال معلولين مي كشاند و به زندگي رنگي ديگر مي بخشد.
در مجموعه تلويزيوني « مشق عشق » كه به تازگي توليد آن در تهران آغاز شده است و تمامي لوكيشن هاي اثر نيز در همين شهر گرفته مي شود، لاله اسكندري، حسن جوهرچي، كمند امير سليماني، آتيلا پسياني، برزو ارجمند، محمود عزيزي، شيرين بينا و ژاله علو به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.
در اين اثر كه قرار است در قالب 15 قسمت 50 دقيقه اي ارايه شود،  طراحي لباس و صحنه را محسن نوروزي انجام مي دهد           و مديريت تصويربرداري بر عهده عظيم جوانروح قرار دارد. طراحي گريم اين مجموعه نيز به وسيله عبدالله اسكندري انجام          مي شود.
