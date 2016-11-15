فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تاکنون ۸۰.۰۲ درصد از جمعیت استان سرشماری شده‌اند که شامل یک‌میلیون و ۴۲ هزار نفر است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیشترین میزان سرشماری انجام شده را با ۸۴.۶ درصد در شهرستان پارس‌آباد و کمترین را با ۷۴.۴ درصد در شهرستان کوثر دانست.

وی با بیان اینکه تفاوت محسوسی بین سایر شهرستان‌ها وجود ندارد، افزود: این تعداد ۳۰۹ هزار خانوار است و با توجه به اینکه آمارهای سرشماری لحظه به لحظه تغییر می‌کند، تعداد واقعی سرشماری به مراتب بیشتر از این میزان است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: نیازی به تمدید زمان سرشماری نیست اما برای اتمام در مهلت مقرر سرشماری تا ساعت ۲۱:۳۰ تمدید شده است.

دهقان افزود: بر همین اساس مأموران سرشماری تا زمان معین شده به درب منازل مراجعه می‌کنند و اطلاعات سرشماری دریافت می‌شود.

وی به فعالیت ۲۳۶ مأمور سرشماری در شهرها و ۱۰۶ مأمور در روستاها اشاره کرد و گفت: ۱۴ مأمور به صورت تلفنی فعالیت دارند و شش موسسه نیز در سرشماری یاری گر ما هستند.