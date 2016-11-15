بسته بندی استاندارد حلقه مفقوده صادرات بخش کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی بندرعباس، محمدامین صباغی زاده در سومین نشست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی اظهار داشت: باید زیرساخت های مورد نیاز استان برای صادرات در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها فراهم شود تا بتوانیم با ایجاد نگرش صادرات گرایانه در این زمینه موفقیت کسب کنیم.

وی افزود: بالا بودن قیمت نهایی محصولات کشاورزی، نداشتن واحدهای فراوری محصول، فعال نبودن تشکل های مرتبط ، ضعف زیرساختی در زمینه حمل و نقل بخصوص سردخانه ای، همراه نبودن بانکها در ارایه تسهیلات به بخش کشاورزی، نبود واحدهای بسته بندی محصولات از مهمترین مشکلات در بخش توسعه صادرات کشاورزی در استان است.

صباغی زاده اضافه کرد: به نظر می رسد نبود بسته بندی مناسب موجب شده تا تولیدات کشاورزی استان از طریق استان های دیگر و با نام آنان صادر شود و این به ضرر استانی همانند هرمزگان و بهره برداران بخش کشاورزی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس، بیان داشت: میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی در استان دارای قابلیت صادراتی است و باید این محصولات با بسته بندی جذاب و مورد خواست مشتریان در کشورهای هدف باشد که این توانمندی در استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: عمده محصولاتی که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند در کشور مبداء بر روی آنها مجدداً بسته بندی صورت می گیرد، ما می توانیم بهترین محصول را تولید کنیم اما چرا بسته بندی متناسب با آن را نداریم؟ و از قِبل تولیدات ما عده ای در کشورهای مبداء سودهای کلان می برند.

یادآور می شود سومین نشست هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی با حضور اعضا هیات مدیره و ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس و دبیر اجرایی اتاق برگزار شد.