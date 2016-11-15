مهدی علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های هفته کتاب وزارت آموزش و پرورش افزود: مصادف با آغاز هفته کتاب در کل کشور در مدارسی که مشخص شده اند، طرح ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه را افتتاح کرده ایم.

وی افزود: اعتبار این طرح ۴ میلیارد تومان برای ۱۲ هزار عنوان کتاب است که از بیش ۴۸۰ ناشر تهیه شده است.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: مهرماه تمام کتاب ها به نمایشگاه مدارس سراسر کشور ارسال شد. این کتاب ها ۳۰ درصد تخفیف دارد که از دانش آموزان از نمایشگاه مدرسه خود تهیه می کنند

علی اکبر زاده با بیان اینکه این طرح با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گیرد گفت: هر ساله این نمایشگاه ها با استقبال زیادی از سوی دانش آموزان رو به رو می شود. دانش آموزان از کتاب های جدید استقبال می کنند و از سال های گذشته کتاب های مرجوعی نداشته ایم و عموما مورد خرید دانش آموزان قرار می گیرد.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش درباره وجه تمایز این نمایشگاه با سال گذشته گفت: امسال تعداد عناوین کتاب ها و ناشرین ما بسیار بیشتر از گذشته است و از نظر اعتبار نیز نسبت به سال های گذشته افزایش یافت.